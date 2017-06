Politik Hohenburg

Der Haushalt des Marktes Hohenburg für 2017 und die Ansätze in den folgenden Finanzplanungsjahren sind vor allem auf Schuldenabbau ausgerichtet. Dies war der Tenor des Kämmerers Theo Fochtner, der das Zahlenwerk dem Marktrat zur Abstimmung vorlegte.

Gesamthaushalt: 5 003 400 Euro



Verwaltungshaushalt: 3 076 150 Euro



Vermögenshaushalt: 1 927 250 Euro



Hebesätze Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer: jeweils 365 Prozent



Höchstbetrag der Kassenkredite: 450 000 Euro.



Einnahmen



Einkommensteueranteil: 710 000 Euro



Finanzzuweisung: 84 500 Euro



Grundsteuer: 150 100 Euro



Schlüsselzuweisung: 658 600 Euro



Gewerbesteuer: 300 000 Euro



Straßenunterhaltszuschuss: 77 400 Euro



Ausgaben



Kreisumlage: 624 000 Euro



Zuführung Vermögenshaushalt: 351 300 Euro



Schulumlage Ursensollen: 39 700 Euro



Personalkosten: 783 100 Euro



Zinsen: 87 000 Euro



Tilgung: 220 000 Euro



Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31. Dezember: 2 565 000 Euro



Pro-Kopf-Verschuldung zum 31. Dezember 2015: 2201,68 Euro



Voraussichtliche Pro-Kopf-Verschuldung zum 31. Dezember: 2017: 1623 Euro



Wichtige Investitionen



Ausstattung Verwaltung: 10 000 Euro



Ausstattung Feuerwehren: 55 000 Euro



Neubau Feuerwehrhaus Ransbach: 70 000 Euro



Dachsanierung Schulgebäude Hohenburg: 10 000 Euro



Ersatzbeschaffung Bürgerfahrzeug: 30 000 Euro



Grunderwerb Baugebiet: 250 000 Euro



Bauhofanschaffungen: 10 000 Euro



Sanierung Gemeindestraßen: 100 000 Euro



Brückensanierung Allersburg: 50 000 Euro



Lauterachpromenade: 30 000 Euro



Felssicherung Allersburg: 300 000 Euro



Straßenbeleuchtung: 158 000 Euro



Fremdwassersanierung: 30 000 Euro



Breitbandausbau: 265 000 Euro



Wasserversorgung Hochbaumaßnahme: 50 000 Euro



Wasserleitungsbau: 10 000 Euro

(bö) Der Gesamthaushalt umfasst in Hohenburg 5 003 400 Euro. Auf den Verwaltungshaushalt entfallen 3 076 150 Euro, auf den Vermögenshaushalt 1 927 250 Euro. Im Haushaltsplan ist eine Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt mit 351 300 Euro vorgesehen. Eine Kreditaufnahme soll es heuer nicht geben.In den vergangenen Jahren hatte dies noch ein wenig anders ausgesehen. Die Investitionsmaßnahmen konnten nur durch die Aufnahme von Krediten bewältigt werden. Gewählt wurden Darlehen mit langer Laufzeit und niedrigen Zins- und Tilgungsleistungen, um die Belastungen in Grenzen zu halten, hieß es aus der Marktverwaltung.Für heuer ist eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 351 300 Euro errechnet. Der Schuldenstand kann vom Jahresende 2015 von 3,5 Millionen Euro auf 2,6 Millionen Euro zum Jahresende 2017 zurückgefahren werden. Die Pro-Kopf-Verschuldung wird gegenüber dem Jahresende 2015 von 2200 Euro auf etwa 1620 Euro zum Jahresende 2017 gesenkt werden können, sagte Kämmerer Theo Fochtner. Erfreulich war im vergangenen Jahr die außerplanmäßige Rückzahlung eines Darlehens in Höhe von 455 000 Euro.Heuer und in den Folgejahren ist der Ausbau des Breitbandnetzes (DSL), der Umbau der Straßenbeleuchtung auf LED, Straßen- und Brückensanierungen (Allersburg), sowie die Sanierung Marktplatz 10 im Haushalt geplant. "In den Jahren 2018 und 2019 müssen wir mit einer Kreditaufnahme in Höhe von jeweils etwa 600 000 Euro vorplanen, um unsere Projekte umzusetzen", meinte Bürgermeister Florian Junkes.Gut schaut es derzeit mit der Wasserversorgung und der Entwässerungsanlage aus. Die Abwasseranlage ist abgeschlossen. Die Gebührenrechnungen wurden 2015 angepasst (pro Quadratmeter Grund 1,86 Euro und bei der Geschossfläche 19,39 Euro/qm). Die Herstellungsbeiträge bei der Wasserversorgung liegen bei 0,67 Euro pro Quadratmeter bei der Grundstücksfläche und 4,48 Euro pro Quadratmeter bei der Geschossfläche. Die Wassergebühren betragen derzeit 1,84 Euro.Die Sanierung des Feuerwehrgerätehauses in Hohenburg ist abgeschlossen. Ein Mehrzweckfahrzeug steht seit einigen Wochen im Gerätehaus. Weitere Ausgaben kommen auf den Markt für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses samt Dorfhaus in Ransbach und mit dem Ankauf eines mittleren Löschfahrzeuges für die Feuerwehr Mendorferbuch in den Jahren 2018 oder 2019 zu, erklärte Junkes.Die Sanierung der Teile Marktplatz 10 und 21 wurden verschoben, da konkrete Aussagen zur Beteiligung und zur Mitbenutzung durch die Kirchenverwaltung und der Finanzierungsmöglichkeiten nicht vorliegen.Für 2018 ist die Erschließung des Baugebietes Schleicherberg Süd mit 25 Bauparzellen geplant. Der Grunderwerb in Höhe von 250 000 Euro soll heuer noch abgewickelt werden. Die Erschließungskosten wurden in der Sitzung mit etwa 1,1 Millionen Euro genannt. Hier liebäugeln die Hohenburger mit einer Finanzierung durch eine Erschließungsträgergesellschaft.Der Breitbandausbau wurde mit einem Gesamtansatz von 1,1 Millionen Euro und einer Höchstförderung von 90 Prozent in den Jahren 2017 und 2018 eingeplant.Erfreulich fand Junkes eines: Die Ertrags- und Finanzlage der Solarpark Hohenburg GmbH zeichnet ein zufriedenstellendes Bild. Nach der Bildung von ausreichenden Rücklagen kann erstmalig mit einer Ausschüttung in einer Größenordnung zwischen 20 000 und 30 000 Euro gerechnet werden. Das ursprüngliche Darlehen in Höhe von 5,1 Millionen Euro ist auf 2,4 Millionen Euro abgebaut worden, so die Informationen des Bürgermeisters an die Räte.Einstimmig wurde die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan zusammen mit dem Finanz- und Investitionsplan für die Jahre 2016 bis 2020 verabschiedet.