Politik Hohenburg

04.05.2018

In Hohenburg geht es bei der Marktgemeinderatssitzung neben der Sanierung der Friedhofsmauer auch um Planungen für das Ransbacher Feuerwehrgerätehaus. Zunächst steht jedoch das Thema Kataster auf der Tagesordnung.

Für die Wasserleitungen

Radweg weiter führen

Wie bei der Sitzung des Marktrates zu hören war, hat Hohenburg die Absicht, einen eigenen Kataster für die im Gemeindebereich verlegten Wasserleitungen und Kanäle erstellen zu lassen. Darüber informierten im Hohenburger Rathaus Claudia Scharnagl und Michael Heller vom Ingenieurbüro Seuß aus Amberg. Eine Weiterführung des Katasters mit Breitbandtrassen und anderen Versorgungsträgern bis hin zur Erfassung von Denkmälern und Bebauungsplänen sei möglich, um sich für die Gemeinde ein zusammenfassendes Gewerk aufzubauen.Die Hohenburger liebäugeln damit, in einem ersten Schritt, das Kanalnetz mit einem eigenen Kataster zu erfassen, der dann jederzeit mit dem Wasserleitungsnetz und anderen Dingen ergänzt werden kann. Nach einer Bestandsaufnahme und der Anlage des Katasters sei eine künftige Pflege auch vonseiten der Gemeinde machbar.Die Kosten dafür werden in die Gebührenrechnung einfließen, informierte Kämmerer Theo Fochtner. Die Entscheidung wird vom Plenum in einer der nächsten Sitzungen getroffen. Vom Marktgemeinderat wurde Jürgen Hirsch als Kommandanten-Stellvertreter für die Ransbacher Feuerwehr bestätigt. Als Schöffe für die Jahre 2019 bis 2023 hat man Stefan Semmler vorgeschlagen. Im Zuge des kommunalen Denkmalschutzkonzeptes für die Nutzungsuntersuchung der Anwesen Marktplatz 7 und Marktplatz 21 wurde der Auftragserteilung zugestimmt.Nach Abzug einer 75-prozentigen Förderung verbleiben dem Markt Hohenburg etwa 7000 Euro an Kosten. Wie Bürgermeister Florian Junkes informierte, sei diese Bestandsaufnahme und die Nutzungsuntersuchung die Grundlage für ein Weiterkommen im gesamten Sanierungskonzept. Hohenburg stellt auch heuer wieder einen Antrag auf Bedarfszuweisung und Stabilisierungshilfe beim Freistaat Bayern. Dazu beschloss der Marktgemeinderat die erforderliche Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes mit der Beschlussfassung der Mehr- und Mindereinnahmen des Haushaltsjahres 2018. Der Antrag auf Bedarfszuweisungen wurde für insgesamt 1,2 Millionen Euro an notwendigen Investitionen gestellt.Abgelehnt wurde die Bauvoranfrage zur Errichtung einer Pferdezucht, mit Stallung, Wohnhütte und Reitplatz in der Gemarkung Allersburg von Manuela Schriml und Adolf Hienz. Eine Bürgerversammlung zur Bauplangestaltung für den Feuerwehrgerätehausneubau in Ransbach steht am Montag, 7. Mai, um 19.30 Uhr im Schützenheim in Ransbach an. Im Finanz- und Investitionsplan hat man für das nächste Haushaltsjahr 300 000 Euro eingeplant. Wie Bürgermeister Florian Junkes informierte, wird der Sendemast in Allersburg verstärkt.Der Bauausschuss hat festgestellt, dass die Friedhofsmauer in Hohenburg saniert werden muss. Die Bushaltestelle in Egelsheim wird in nächster Zeit verlegt und beim Brunnen in Ransbach hat man das Gelände sauber gemacht. Der Radwegebau von Ursensollen soll bis nach Allersburg geführt werden, einen entsprechenden Antrag hat die Verwaltung von Hohenburg einen Antrag beim Landratsamt Amberg-Sulzbach als Baulastträger gestellt. Marktgemeinderat Sebastian Schärl regte weitere Straßensanierungen im Gemeindegebiet an und beim Kirchenweg in Allersburg sollen Materialablagerungen weggeräumt werden, wurde in der Sitzung informiert.