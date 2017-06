Politik Hohenburg

27.06.2017

Es gibt ein Für und Wider für die Nutzung von Teilen des gemeindeeigenen Gebäudes Marktplatz 21 als Jugendtreff. Dass das teilweise leerstehende Haus im Marktplatzensemble ein ungeeigneter Platz für einen Jugendtreff ist, hörte man bei der Marktratssitzung.

Informationen Zum weiteren Betrieb des Trinkwasserbrunnens in Voggenhof ist eine wasserrechtliche Erlaubnis notwendig.



Bürgermeister Florian Junkes informierte dazu, dass die wasserrechtliche Genehmigung zur Entnahme von Trinkwasser aus dem Voggenhofer Brunnen ausgelaufen ist. Vom Landratsamt werden neue Unterlagen für eine Weiterbewilligung gefordert, hieß es in der Sitzung. Beauftragt wurde das Nachfolgebüro von Dr. Prösl, das Sachverständigenbüro Anders & Raum, mit der Erstellung des Gutachtens. Junkes stellte den Vorschlag von Heimatpflegerin Ines Kämmler zur Anschaffung von Hausnamen-Schildern vor. Das Gremium beschloss dazu, dass bei Interesse der Hauseigentümer solche Namensschilder beschafft werden sollen.



Die Gemeinde würde dann die Hälfte der Kosten tragen. Interessenten für Hausnamen-Schilder können sich bei der Gemeindeverwaltung melden. (bö)

Fakt ist: Im Anwesen gleich neben dem Rathaus soll es wieder ruhiger werden. Das Gebäude wurde in den vergangenen Monaten als Zusammenkunft von Jugendlichen mit Wissen der Gemeinde geduldet. Doch, wie sich mehrmals herausstellte, sind die tatsächlichen Verhaltensweisen der Nutzer teilweise den herrschenden nachbarschaftlichen Grundregeln, vor allem was den Lärm und das Verhalten angeht, entglitten. 2. Bürgermeister Manfred Braun berichtete darüber im Marktrat. Anlieger haben sich über regelrechte Lärmbelästigung, ungebührlichem Betragen bis hin zu einer Feuerstelle beklagt. Das Klientel stammte nicht nur aus Hohenburg, hieß es.Es ist keine Aufsichtsperson vor Ort, der Standort ist absolut ungeeignet und die Aufenthaltsdauer sollte, wenn überhaupt, eingeschränkt werden, waren vorgebrachte Argumente von Anliegern in der Sitzung. Die Mehrheit der Räte schloss sich diesen Argumenten an.Braun ergänzte, dass die Entwicklung keinesfalls im Sinn der Marktgemeinderäte war, als man die Erlaubnis gab, die Räume für einen Jugendtreff zu nutzen. Nach diesen Vorfällen wird die Einrichtung jedoch als "problematisch" und "grenzwertig" angesehen. "Wir müssen reagieren". Wegen Lärm war sogar die Polizei gerufen worden.Wie von den Nachbarn zu hören war, habe man grundsätzlich nichts gegen Jugendliche und ihre Treffen, aber diese Entwicklung sei einfach zu weit gegangen. Jetzt soll dieses Thema weiter verfolgt werden und als eigener Tagesordnungspunkt in der nächsten Sitzung diskutiert werden. Da wird wohl auch die Frage auftauchen: Wo findet man einen geeigneten Platz, der künftig wohl auch überwacht werden muss. Josef Gmach regte an, den Jugendbeauftragten mit einzubeziehen.Erhebliche Mängel weist das Hohenburger Seniorenshuttle auf. Davon berichtete Bürgermeister Florian Junkes. Dass die Einrichtung sich als sehr praktisch und zweckmäßig erwiesen hat, davon hatten im Vorfeld der Sitzung die Seniorenbeauftragte Stilla Gradl und Wolfgang Preibisch informiert. Als Lösung wird angedacht, dass auf jeden Fall ein geeignetes Neufahrzeug oder ein Jahresfahrzeug mit rollstuhlgerechtem Ausbau angeschafft werden soll. Dazu sollen die verschiedenen Fördermöglichkeiten und die Beachtung der Vorgaben zur Personenbeförderung bis hin zum Erwerb von gebrauchten Bussen gegenübergestellt werden.Verkauft wurde mittlerweile auch das alte Mehrzweckfahrzeug der Feuerwehr Hohenburg. Dem Erwerber wird gestattet, das Marktwappen auf dem VW-Bus zu belassen.Sebastian Schärl beantragte die weitere Behandlung der eingereichten Petition an den Bayerischen Landtag wegen der Ungleichbehandlung von Truppenübungsplatzrandgemeinden für Liegenschaftssteuerausgleiche bei der nächsten Sitzung auf die Tagesordnung zu nehmen. Ebenso soll die Einrichtung eines W-LAN-Hotspots beim Hohenburger Rathaus nochmals Thema werden. Josef Gmach und Sebastian Schärl stellten den Antrag dazu.