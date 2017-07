Politik Hohenburg

25.07.2017

Die Hohenburger wollen keine weitere Photovoltaik-Großanlage in der Gemeinde haben. Einen entsprechenden Antrag der Firma Südwerk aus Burgkunstadt lehnte der Gemeinderat in seiner aktuellen Sitzung ab. Konkret ging es darum, auf Flächen im Bereich von Allertshofen, unmittelbar an die Ortschaft angrenzend, sowie im Bereich von Mendorferbuch an den Fluren Kriegsäcker und Sailerberg beiderseits der Kreisstraße AS 2, eine Photovoltaikanlage in mehreren Teilfeldern zu errichten.

Drohnen sind zu laut

Verlegung in den Pfarrhof?

Die Anlage im Bereich von Allertshofen wäre auf landwirtschaftlichen Flächen in direktem Anschluss an den Ort geplant gewesen. Die Flächen haben eine Größe von 15 Hektar. In Mendorferbuch wären noch einmal sieben Hektar betroffen gewesen. Im Rahmen der Planung sollten die Flächen durch die Aufnahme von weiteren Grundstücken abgerundet werden, hieß es in der Sitzungsvorlage. Der mögliche Endausbau der beiden Anlagen war mit bis zu 20 Megawatt Peak Spitzenleistung geplant gewesen.Die Anlagen würden von den Bürern kritisch gesehen und stellten eine Diskriminierung der Landwirtschaft dar, hörte man aus den Wortmeldungen zu diesem Thema. Mit der 1,1 Megawatt-Peak-Anlage auf dem Aichaer Berg sahen die Marktgemeinderäte die Hausaufgaben in Sachen Solarstromerzeugung in der Gemeinde als gemacht an. Die Räte waren sich einig darin, dass man in Hohenburg generell gegen den weiteren Bau von derartigen Großanlagen ist.Wie Bürgermeister Florian Junkes informierte, habe es in den vergangenen Tagen ein Gespräch mit dem Kommandeur der US Army in Hohenfels wegen der Zunahme der Drohnenflüge im Bereich von Hohenburg gegeben. Diese "Dauerbeschallung" wollen die Hohenburger Bürger nicht mehr hinnehmen. Es sei ihm zugesichert worden, dass die Anzahl im Bereich der Gemeinde reduziert werde. Verschiedene Anwohner hätten sich im Rathaus über den Drohnenlärm beschwert.Im Einzugsbereich des Rathauses wird ein WLAN-Hotspot errichtet. Der Marktgemeinderat stimmte einstimmig zu. Auf einen guten Nenner sind die Hohenburger mit ihrem Jugendtreff im gemeindeeigenen Gebäude am Marktplatz gekommen. "Schließung/weitere Nutzungseinschränkungen für die Jugendräume im Anwesen Marktplatz 21" war der Tagesordnungspunkt beschrieben. Dass in der Vergangenheit nicht alles "rund" gelaufen war, darüber hatte 2. Bürgermeister Manfred Braun in einer vorhergehenden Gemeinderatssitzung informiert.Im Gemeinderat war man sich nach einer ausgiebigen Diskussion und dem Austausch von Argumenten darüber einig, dass man mit einem ausgewogenen Rahmen künftig arbeiten kann. Vor einer Rekordkulisse von über 40 Zuhörern wurde nicht nur dieses Thema ausgiebig im Rathaus diskutiert. Fakt ist jetzt: Mit den Jugendlichen und mit den Anliegern soll ein klärendes Gespräch geführt werden, damit man Ruhe und Ordnung in den Betrieb des Jugendtreffs bringt. Eine Unterschriftenliste mit 100 Namen hatte Jugendsprecher Sebastian Eck im Vorfeld an Bürgermeister Florian Junkes übergeben.Wie man aus einer Reihe von Diskussionsbeiträgen aus dem Gemeinderat hörte, soll der Jugendtreff erhalten bleiben. Man müsse aber auch die Belange der Nachbarn berücksichtigen und eine aufgestellte Hausordnung einhalten. In den nächsten Wochen soll ein Nutzungskonzept ausgearbeitet werden und nach der Sommerpause auf die Tagesordnung im Marktgemeinderat kommen. Man einigte sich jetzt schon darauf, dass der Jugendtreff bis 22 Uhr offen bleiben kann. Eine Aufsicht muss gewährleistet sein.Das wäre eine Alternative: Marktgemeinderat Josef Gmach stellte eine eventuelle Verlagerung des Jugendtreffs in den leerstehenden Pfarrhof hinter der Kirche zur Diskussion. Der Vorteil: Das Haus liegt etwas abgelegen und man hat aufgrund von Leerständen keine direkten Nachbarn. Aber darüber müssten erst mit der Kirchenverwaltung Verhandlungen geführt werden.