Politik Hohenburg

20.07.2017

Eine Unterschriftenliste mit exakt 100 Unterzeichnern aus der Hohenburger Bevölkerung hat in den vergangenen Tagen der Jugendbeauftragte des Marktes Hohenburg, Sebastian Eck, an Bürgermeister Florian Junkes übergeben. Anliegen: Der Jugendtreff soll bleiben.

Bei der vergangenen Sitzung des Marktgemeinderates hatte 2. Bürgermeister Manfred Braun über die Sorgen aus der Bevölkerung informiert, dass es in dem Gebäude "Marktplatz 21" zu unangenehmen Störungen für die benachbarten Anwesen gekommen sei. Die Polizei musste sogar anrücken, hieß es. Das Thema stand diese Woche erneut auf der Tagesordnung: "Schließung oder weitere Nutzungseinschränkungen für die Jugendräume im Anwesen Marktplatz 21" war der Punkt umschrieben (separater Bericht folgt). Wie der Jugendbeauftragte Sebastian Eck bei der Unterschriftenübergabe informierte, wollen die Jugendlichen in Hohenburg die vorgebrachten Anschuldigungen so nicht stehen lassen. Ihrer Ansicht nach habe man sich immer korrekt und nachbarschaftlich einvernehmlich verhalten.Die Jugendlichen in Hohenburg fragen sich jetzt, wie es mit dem von der Gemeinde erlaubten Jugendtreff in den Räumlichkeiten gleich neben dem Rathaus gelegenen Hauses weitergehen soll. "Wo soll die Jugend der Gemeinde Hohenburg hin, wenn der Jugendtreff weg ist? In Hohenburg sei eh nicht mehr viel los", hört man immer wieder von den jungen Menschen, die sich gerne in ihrem Kreis treffen wollen.Sebastian Eck sieht mit dem Jugendtreff auch ein Zusammenwachsen von Jung und Alt. Auf eine gute nachbarschaftliche Beziehung legen die jungen Leute viel wert, betonte er bei der Übergabe der Unterschriften. Nach einen Einbruch im Frühjahr haben die jungen Leute übrigens viel Zeit und Energie in die Wiederherrichtung der Räume gesteckt. "Jetzt soll er uns ganz weggenommen werden?", ist die große Fragestellung für die Betroffenen. "Wir sind auf jeden Fall der Meinung, der Jugendtreff muss erhalten bleiben!"