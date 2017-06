Politik Hohenburg

20.06.2017

(bö) Der Markt hat einen Spendenaufruf gestartet, um einen neuen Senioren-Shuttle anschaffen zu können. Das Fahrzeug, das die Gemeinde 2014 als Gebrauchtwagen gekauft hatte, ist mittlerweile 16 Jahre alt und hat seinen Dienst aufgegeben.

Senioren mobil machen

Preis für Einrichtung

Der Senioren-Shuttle ist der mobile Untersatz für kranke und körperlich eingeschränkte Bürger über 65 Jahre. Er bringt sie zur medizinischen Versorgung bei Ärzten und Physiotherapeuten. Die Bürger werden kostenlos in ihrer Wohnung abgeholt, begleitet und wieder in ihre eigenen vier Wände zurückgebracht, heißt es in dem Spendenaufruf.Jetzt steht der Markt vor der Entscheidung, einen neuen Transporter anzuschaffen. "Nun können uns nur noch kleine und großzügige Spenden helfen, um diese Einrichtung mit Beschaffung eines Ersatzfahrzeuges zu retten", heißt es in einem Spendenaufruf. Unterzeichnet haben das Schreiben die Seniorenbeauftragte Stilla Gradl und ihre Stellvertreterin Regina Armbruster sowie Bürgermeister Florian Junkes. Der Senioren-Shuttle ist mit acht ehrenamtlichen Fahrern eine kostenlose Einrichtung für ältere Bürger, das auch für die monatlichen Seniorentreffen in den verschiedenen Ortsteilen des Marktes zum Einsatz kommt.Im Mai 2017 erhielt der Senioren-Shuttle den 3. Platz beim Innovationspreis des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit, Soziales, Familie und Integration. Den mit 1000 Euro dotierten Preis nahmen die Seniorenbeauftragte Stilla Gradl und Shuttle-Koordinator Wolfgang Preibisch bei einem staatlichen Empfang von Staatsministerin Emilia Müller entgegen.Die Einrichtung gibt es bereits seit 2014, und die Kommune ist stolz darauf, dass sie im Bereich der sozialen und gesundheitlichen Förderung so wichtig geworden ist.