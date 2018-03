Politik Hohenburg

02.03.2018

56

0 02.03.201856

Die Wege der Politik können lang und steinig sein. Und oft auch nicht nachvollziehbar: Diesen Eindruck haben die Hohenburger. Ihr Anliegen: Die Gleichbehandlung aller Anrainergemeinden der Truppenübungsplätze Hohenfels und Grafenwöhr. Dafür wendet sich die Marktgemeinde an Landtagspräsidentin Barbara Stamm.

Zum x-ten Mal

Ein Versäumnis