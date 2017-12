Vermischtes Hohenburg

14.12.2017

4

0 14.12.2017

Schneetreiben gehört zu den gängigen Weihnachts-Klischees. In Hohenburg gibt es das aber wirklich.

Die Hutausstellung im Rathaus, dazu der Duft von Glühwein, Bratwürsten und viele Geschenkideen. All das bot der Weihnachtsmarkt den Besuchern. Dazu gab es Musik zur Eröffnung von der Jugend der Trachtenkapelle und den deutsch-amerikanischen Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Jakobus.Es war ganz schön frostig zwischen den eng an die Rathausmauer gedrückten und festlich beleuchteten Weihnachtsbuden mit dem Kirchturm von St. Jakobus auf der anderen Straßenseite. Der regional gehaltene Markt wurde mithin ein paar Stunden zu einem Dreh- und Angelpunkt des gesellschaftlichen Lebens im Lauterachtal.Aber was wären die Hohenburger ohne ihr Rathaus, das einstmals als bischöflicher Hofkasten für die Zehenteinlagerung erbaut worden war, wenn man ein sicheres, wärmendes Quartier braucht? Nicht einmal eine halbe Stunde hatte es gedauert, bis im Lauterachtal auch die Weihnachtsbuden vor dem Rathaus mit Schnee zugedeckt waren. Enger zusammenrücken unter den hochgeklappten Vordächern, hieß es deshalb, dazu ein heißes Getränk und nette Unterhaltung bei winterlichem Schneetreiben.Das Warten auf den Nikolaus verkürzten die Kindergartenkinder von St. Konrad aus Mendorferbuch und St. Jakobus aus Hohenburg mit Liedern und Gedichten. Im Bürgersaal konnte man sich zu Weihnachtsgeschichten, gelesen von Ortsheimatpflegerin Ines Kämmler zurücklehnen. Im Schutz des Rathauses hatten Fieranten ihr reichhaltiges Weihnachtssortiment aufgebaut. Ganz den Vereinen gehörten die Arkaden zur Bewirtung der Gäste, und im Bürgersaal hatten die Kinder der Lauterachtal-Grundschule zur Theateraufführung rund um Weihnachten eingeladen. Dazu servierten Frauen des Obst- und Gartenbauvereins Kuchen und Kaffee. Mit der Aktion "Gesundheit" informierten die Helfer vor Ort (HvO) der Gruppe Hirschwald am Sonntagnachmittag über ihre Arbeit.Etwas Besonderes hatten sich Edeltraud Segerer und Klaudia Nießl mit einer von ihnen zusammengetragenen Hut-Ausstellung einfallen lassen. Unter dem Motto: "Gut behütet durch das ganze Jahr" präsentierten sie im Sitzungssaal des Rathauses mehrere Hundert Hüte, Pelzmützen, Vereinskappen und andere erlesenen Kopfbedeckungen aus Hohenburg und Umgebung.