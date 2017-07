Vermischtes Hohenburg

14.07.2017

49

0 14.07.201749

Barbara Ploss-Dennukat hat Orte gesehen, an denen viele noch nie waren: Panama, Fidschi-Inseln, Neukaledonien, Kolumbien und Honduras. Das Besondere dabei ist, dass die 73-Jährige die Welt mit Frachtschiffen bereist. Ende 2012 hatte sie so viele Seemeilen beisammen, dass sie einmal die Erde umrundet hat. Nun hat sich die reiselustige Frau einen weiteren Traum erfüllt: eine Tour zum Ende der Welt, dem Kap Hoorn.

Abläufe und Regeln

Keine Hängematte

Magische Grenze

Zwischen den Schären

An diesem sonnigen Vormittag sitzt Barbara Ploss-Dennukat auf ihrer Terrasse in Hohenburg. Der Freisitz ist direkt an der Straße, doch das Haus von Ploss-Dennukat und ihrem Mann liegt abseits des Ortes, so dass hier stundenlang kein Auto vorbeifährt. Wenn sie in Richtung Wald blickt, endet die Straße in einer Sackgasse. Spötter würden sagen: An diesem Punkt der Oberpfalz endet die Welt.Barbara Ploss-Dennukat hat 20 Jahre lang beim Jugendamt der Stadt Nürnberg als Heilpädagogin und Familientherapeutin gearbeitet. Sie ist eine reiselustige ältere Dame, die es schon immer in die Welt hinaus gezogen hat. Zu Beginn dieses Jahres erfüllte sie sich den Traum, das gemeinhin als Ende der Welt genannte Kap Hoorn in Südamerika zu bereisen. Es ist der südlichste Punkt der Welt, bevor die Antarktis beginnt.Wenn die 73-Jährige inmitten von viel Grün am Oberpfälzer Ende der Welt sitzt, gerät sie über das Kap Hoorn ins Schwärmen. "Als ich die Gletscher sah, habe ich Gänsehaut bekommen, und Tränen schossen mir in die Augen. Es ist so wunderschön." Diese Reise sei der Höhepunkt ihres Lebens gewesen. Als einer von wenigen Menschen auf der Welt hat sie nun einen Stempel des Kaps in ihrem Reisepass. Er zeigt zwei Pinguine, die auf eine chilenische Flagge schauen. Darunter sind der Umriss des Kaps und die WorteIsla Hornos Chile zu sehen. "Darauf bin ich wirklich stolz."Die 24-tägige Reise nach Chile war der Schlusspunkt einer verrückten Idee von Ploss-Dennukat: die Welt mit dem Schiff zu umrunden. Doch die 73-Jährige stieg dafür nicht auf ein Kreuzfahrtschiff. "Diese Art von Tourismus mag ich nicht." Sie erkundete die Welt mit Frachtschiffen, "bei denen man als Passagier die unwichtigste Person überhaupt auf dem Schiff ist".Alles begann mit ihrer Tour im Jahr 2007. Zum ersten Mal schiffte sich Ploss-Dennukat in Hamburg ein. Das Ziel hieß Stettin, und zurück ging es über Dänemark. Als einziger Passagier auf einem kleinen Frachter lernte sie schnell die Abläufe auf einem Schiff kennen: Aufgestanden wird mit der Crew, um 7.30 Uhr gibt es Frühstück, Kaffeetrinken um 10 Uhr. Mittagessen steht um 12 Uhr auf dem Tisch, am Nachmittag gibt es noch einmal eine Kaffeepause, ehe um 17.30 Uhr das Abendessen ansteht. "Wer nicht pünktlich erscheint, bekommt nichts", erklärt sie mit einem Lächeln. Der gesamte Tag gliedert sich nach den Essenszeiten. "Ich war gespannt, ob ich mich so unterordnen kann", sagt die 73-Jährige. "Man muss sich unbedingt den Abläufen und Regeln anpassen."Komfort wie man ihn von Kreuzfahrtschiffen kennt, gibt es auf einem Frachter natürlich nicht. Kein Fernsehen, E-Mails kann man nur über Satellit verschicken. Allerdings gibt es auf vielen Frachtkähnen einen gewissen "Luxus für die Crew": ein Schwimmbecken, eine Sauna, oft auch einen Fitnessraum und "eine Form von einer Bibliothek". Das Bad darf man sich aber nicht besonders groß vorstellen. Eine Bahn hat die Länge von zwei Schwimmzügen."In einer Hängematte muss man auch nicht schlafen", sagt sie. Es gibt auf vielen Frachtschiffen Kabinen, die man hier Kammer nennt. Oft sind sie eigentlich für den Reeder gedacht, wenn er denn mal an Bord ist, oder den Lotsen und Ersatzkapitän. "Viele Reedereien haben aber die Vermietung der Kammern als Geldquelle entdeckt." Abhängig von der Reiseroute liegen die Preise zwischen 60 und 120 Euro für die Kammer. Die Verpflegung ist inklusive, hinzu kommen die Kosten für Landgänge und Ausflüge. Die 73-Jährige hatte für diese eher untypische Art des Reisens Blut geleckt.Ihre zweite Tour führte Ploss-Dennukat durch den Suezkanal nach Schanghai - auf einem sehr großen Frachter mit rund 8000 Containern. Diesmal waren die Passagiere zu fünft mit der Crew. "Bei dieser Tour habe ich gemerkt, dass die Stimmung auf dem Schiff wirklich sehr abhängig von der Qualität des Kochs und des Kapitäns ist." Lieber spricht sie daher über die "lustigste Fahrt". Vom 28. Dezember bis 6. Februar 2010 ging die Hohenburgerin erneut an Bord. In Hamburg bestieg sie einen Frachter, bei dem die Crew lediglich aus Philippinern bestand. Als einzige Frau an Bord der Esperanza war sie "Schiffs-Mama". Über Le Havre, Jamaika, Cartagena (Kolumbien), Puerto Limón (Costa Rica) und Guatemala ging es nach Honduras. "Noch nie habe ich mich so wohlgefühlt. Es war von Anfang an eine sehr familiäre Atmosphäre." Auch einige Geburtstage wurden auf der Esperanza gefeiert. "So viel getanzt wie an diesem Abend habe ich noch nie in meinem Leben", erinnert sie sich.Zum Ziel, einmal die Welt in mehreren Teilen zu umrunden, fehlten jetzt nur noch 3833 Meilen. Ende 2012 ging Ploss-Dennukat von Rotterdam über Le Havre, New York, Savannah, Jamaika, Panama, Tahiti, Fidschi-Inseln und Neukaledonien auf die Reise nach Sydney. Morgens um 4 Uhr des 18. Novembers knackte sie in der Nähe des Cape Fear (North Carolina) die magische Grenze. "Das Ziel war erreicht. Ich dachte mir, okay, das hab ich nun erlebt", sagt sie und blättert auf ihrer Terrasse in der Oberpfalz ein wenig stolz durch ihren Seemeilen-Pass.Erfahren hat Ploss-Dennukat übrigens über die Möglichkeit, auf einem Frachter mitzureisen, aus der Zeitung. "Das klang spannend, und am Anfang war es die pure Lust am Abenteuer", sagte sie. "Und ich wollte schon immer etwas machen, was andere nicht tun." Ihr Mann Dietmar, der elf Jahre jünger als die 73-Jährige ist, sei daran gewöhnt, dass sie immer wieder mal kurz abhaue. "Er ist die große Liebe meines Lebens", sagt sie. Und eigentlich sei es ganz schön für die Beziehung. "Er ist ein echter Oberpfälzer", erklärt sie. "Er sagt: Was ist, wenn ich nein sage? Dann machst du es ja trotzdem." Da ihr Mann noch nicht in "Freiheit und Abenteuer" ist, wie Ploss-Dennukat die Rente nennt, ist erst für danach eine lange gemeinsame Tour geplant. Dann soll es quer durch Frankreich gehen - auf jeden Fall mit einem Stopp in der Bretagne. Denn das Meer liebt Ploss-Dennukat seit ihrer Geburt. "Ich stamme aus Königsberg, heute Kaliningrad, das an der Ostsee liegt. Das Wasser hat mich daher schon immer fasziniert."Lange hielt es die Weltumrunderin aber zu Hause nicht aus und sie bestieg (vorerst) zum letzten Mal ein Frachtschiff, das sie nach Südamerika zum Kap Hoorn bringen sollte. Genauer gesagt, ging die Reise mit dem Kahn bis zur argentinischen Hauptstadt Buenos Aires, denn natürlich kann ein breites, sperriges Frachtschiff nicht durch die engen Schären des chilenischen Südens tuckern. Von Santiago de Chile ging es mit dem Flugzeug nach Punta Arenas, wo Ploss-Dennukat ein Schiff bestieg, das eine Mischung aus Kreuzfahrt- und Expeditionsschiff war. Daran waren Schlauchboote angebracht, damit die Passagiere überhaupt durch die Fjorde fahren können, vorbei an den vielen Eisschollen im Meer. Sie schipperte auf der sogenannten Magellanstraße zwischen dem südamerikanischen Festland und den südlichen Inseln. Bis sie vor den imposanten Gletschern stand."Ein Moment, an den ich mich ein Leben lang sicher erinnern werde", sagt sie bestimmt. Sie hatte sogar das Glück, dass ein Wal vorbei schwamm. Und überhaupt die Tierwelt: "Wir hatten einen wunderbaren Führer an Bord, der uns reichlich über die Landschaft, die Ureinwohner und das Liebesleben der Pinguine berichtete. Da weiß ich nun bestens Bescheid." Ob es tatsächlich das letzte Mal für Barbara Ploss-Dennukat war, dass sie eine Reise bis zum Ende der Welt unternimmt oder ob sie auch die Schönheit des Endes der Welt in der Oberpfalz genießt? "Man lebt nur einmal", sagt sie verheißungsvoll.