Vermischtes Hohenburg

01.09.2017

"Und bis wir uns wiedersehen". Mit diesem Lied verabschiedete die Pfarrei Allersburg Pfarrer Dr. Kurian Thalachirakuzhy. Der indische Geistliche hatte freundlicherweise auch heuer die Urlaubsvertretung in der Lauterachtalpfarrei übernommen.

Allersburg. Pfarrer Dr. Kurian Thalachirakuzhy bedankte sich für die freundliche Aufnahme in der Pfarrei, zu der auch heuer wieder einige Freundschaften dazugekommen sind, wie er anmerkte. Für ihn sei es auch wieder eine gute Gelegenheit gewesen, die deutsche Sprache in seiner ehemaligen Pfarrei aufzufrischen. Sieben Jahre hatte er die Pfarreien Allersburg, Hohenburg und Adertshausen betreut, ehe er im Jahr 2012 die Leitung der drei Pfarreien zurückgab und nach Indien zurückkehrte, um sich dem vom ihm ins Leben gerufene Missionsprojekt "Gioia Home" zu widmen.Zur Unterstützung gaben ihm die Allersburger insgesamt 560 Euro aus dem Erlös zweier kirchlicher Aktionen mit auf den Heimweg. Während seiner Zeit als Urlaubsvertretung in den vergangenen Wochen hatte ihm die Familie Madl ein Auto zur Verfügung gestellt, auch dafür bedankte sich der indische Geistliche. Wie Pfarrgemeinderatssprecherin Stilla Gradl anmerkte, sei es der Wunsch der Pfarrei, dass Pfarrer Kurian, wie er überall genannt wird, auch im nächsten Jahr wieder die Urlaubsvertretung übernimmt.