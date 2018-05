Vermischtes Hohenburg

Allersburg. Wer kennt es nicht? Man bestellt Pakete, aber bei der Auslieferung finden die Postboten den Lieferort nicht. Die Allersburger können ein Lied davon singen. Denn bei ihnen gibt es bisher nur Hausnummern und keine Straßennamen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Nummerierung der Häuser wild durcheinander geht. Deshalb ist die Einführung der Straßennamen immer wieder ein Thema. Um dieses endgültig aus der Welt zu schaffen, fand jetzt eine Versammlung statt.

Die Gemeinde habe der Dorfgemeinschaft Allersburg den Auftrag erteilt, für dieses Problem eine Lösung zu finden, wie 2. Bürgermeister Manfred Braun erklärte. Dabei sollten die Bewohner die Möglichkeit erhalten, mitzuentscheiden. Dafür arbeitete die Dorfgemeinschaft drei Lösungsvorschläge heraus: 1. Es soll alles bleiben, wie es ist, und zusätzlich sollen Straßenschilder mit den Hausnummern aufgestellt werden. 2. Es sollen Straßennamen eingeführt werden. 3. Es soll eine neue, sinnvolle Nummerierung der Anwesen erfolgen und dabei sollen zusätzliche Straßenschilder mit den Hausnummern aufgestellt werden.Für die Abstimmung hatte jedes Haus eine Stimme. Es sei ein großes Entgegenkommen, dass die Bewohner dabei mitentscheiden dürfen, so Braun und er sagte weiter: "Das ist nicht in jeder Gemeinde so." Bei der Versammlung waren sich 85 Prozent der Bewohner einig, dass alles so bleiben soll, wie es ist und nur zusätzliche Schilder mit den Hausnummern aufgestellt werden sollen. "Die Gemeinde wird das nicht gegen den Willen der Allersburger ändern", versicherte Braun.