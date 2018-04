Vermischtes Hohenburg

24.04.2018

24.04.2018

Für 2. Vorsitzende Katharina Plank ist es eine Herzensangelegenheit, den Mitgliedern und allen Helfern zu danken, die das ganze Jahr die Arbeit beim Gartenbauverein und bei der Dorfgemeinschaft unterstützen. Das tut sie dann auch in der Frühjahrsversammlung.

Allersburg. Zur Zusammenkunft hatte der Obst- und Gartenbauverein Allersburg seine Mitglieder ins Dorfhaus eingeladen. Sei es beim Hollerküchlfest, beim Vorbereiten und beim Gießen des Blumenschmucks, oder beim Binden der Palmbuschen, bei dem über 20 Frauen mit dabei waren, der Einsatz ist lobenswert, meinte Plank. Ebenso würdigte sie die Juroren der Prüfungskommission zur Bewertung der Blumenschmuckaktion im Dorf.Am Freitag, 8. Juni, findet eine große Malaktion für Kinder und Erwachsene am Spielplatz statt. Bestaunt werden kann diese Gemeinschaftsaktion am Freitag, 15. Juni, beim traditionellen Hollerküchlfest im Dorfstadl. Wenige Tage vor Mariä Himmelfahrt ist dann wieder zum Kräuterbuschenbinden bei Familie Geitner eingeladen. Bei der Kinderaktion in den Sommerferien werden Vogelhäuser unter der Leitung von Bernhard Neisberger und Bernhard Graml gebaut. Die Herbstversammlung ist Ende Oktober geplant. Dazu kommt dann noch eine Fahrt zu einem Weihnachtsmarkt.Nach dem Kassenbericht von Ingrid Weigert gab es Neuwahlen. Der Vorstand umfasst elf Personen. Als Vorsitzende wurde Kathrin Spies bestätigt. Katharina Plank bleibt weiterhin 2. Vorsitzende. Um die Vereinsfinanzen kümmert sich Ingrid Weigert. Zu Beisitzern wurden Sieglinde Siegert, Astrid Geitner, Rosi Ferstl, Pauline Retzer, Sabine Hummel, Josef Kaiser, Michael Luber und Bernhard Graml gewählt.Mit einer Blume bedankte sich die Versammlungsleiterin Katharina Plank bei den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern Katharina Lorenz, Bernhard Neisberger und Michael Spies für ihren Einsatz im Verein und in den Dorfgemeinschaften von Allersburg, Berghausen, Malsbach und im benachbarten Wollenzhofen.Vonseiten des Marktes Hohenburg bedankte sich Bürgermeister Florian Junkes für die "hervorragende Unterstützung" des Vereins. "Ich freue mich immer wieder, wenn ich nach Allersburg und Berghausen komme und die vielen Blumen und gepflegten Anlagen sehe."