Vermischtes Hohenburg

26.01.2018

Allersburg. Aus verschiedenen Aktionen der Pfarrei Allersburg, besonders aus dem Pfarrfest, unterstützt der Pfarrgemeinderat (PGR) die Gemeinschaft von Mukoviszidose erkrankten Menschen mit einer Spende in Höhe von 950 Euro für ihr Schutzengelhaus.

"So soll das Leben der Mukoviszidose-Patienten einen Strahl abbekommen, da auch aus der Pfarreiengemeinschaft Menschen betroffen sind", erzählt PGR-Sprecherin Stilla Gradl bei der Spendenübergabe der Allersburger. Das Schutzengelhaus leistet wunderbare Dienste für Betroffene der unheilbaren Krankheit.Das Haus Schutzengel bietet Mukoviszidose-Betroffenen und ihren Angehörigen eine Unterkunft auf Zeit - beispielsweise bei einem längeren Krankenhausaufenthalt, während und nach einer Transplantation, bei einem stationären Aufenthalt in der Klinik oder bei Terminen in der Mukoviszidose-Ambulanz.