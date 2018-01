Vermischtes Hohenburg

In den vergangenen Tagen hat der Deutsch-Amerikanische Chor aus Hohenburg unter der Leitung von Theresa Heinke die Sonntagsmesse in der St. Michaels Kirche bei der US-Garnison Hohenfels mitgestaltet. Die Sänger folgten schon öfter der Einladung der Amerikaner, diesmal wurde der Gottesdienst von Pfarrer Kumai gehalten.

Da in der US-Garnison die Verantwortlichen immer wieder wechseln, ist es stets eine Herausforderung, die Freundschaft aufrechtzuerhalten, so die Verantwortlichen. Aber umso schöner ist es, dass der Hohenburger Chor und die amerikanische katholische Gemeinde sich schon seit sieben Jahren gegenseitig besuchen.Und auch ein neues Mitglied konnte hinzugewonnen werden, was den Sinn des Austausches bestätigt. Die Hohenburger freuen sich in naher Zukunft auf den Gegenbesuch der Amerikaner in der St.-Jakobs-Kirche in Hohenburg.