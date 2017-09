Vermischtes Hohenburg

24.09.2017

10

0 24.09.201710

Allersburg. Die Wiesn in Allersburg ist sicherlich keine Konkurrenz zu der weltberühmten in der Landeshauptstadt. Aber sie ist ein gutes Stück älter. Seit 1576 wird sie gefeiert. Im Oktober geht es mit Riesenschritten dem Ende einer langen und ausgiebigen Kirwasaison entgegen. Mit der Wiesenkirchweih in Allersburg fehlt aber noch ein gutes Stück Kirchweihgeschichte. Sie zählt damit zu den ältesten Brauchtumsfesten der Region überhaupt.

Vier Tage lang

Volles Programm

"St. Michael bringt in Allersburg die Wiesenkirchweih mit", sagt man im Dorf. Das Patroziniumsfest zu Ehren des Heiligen Michael in Allersburg gehört wohl zu den ältesten, schriftlich überlieferten Kirchweihfesten in der Region. Nur die "Roum-Kirwa" in Kastl und die Allerweltskirchweih stehen dann noch neben einigen kleinen Festen im Kirwakalender der Region.Von Freitag, 29. September, bis Montag, 2. Oktober, ist zur Wiesenkirchweih eingeladen. Am Freitag, ab 20 Uhr Weinfest, gestaltet von den Kirchweihpaaren im Festzeit am Zusammenfluss des Hausnerbaches und der Lauterach. Am Samstag um 14 Uhr wird der sorgfältig hergerichtete Kirchweihbaum aufgestellt. Von 14 bis 16 Uhr Kleider- und Spielzeugbasar der Hohenburger Basargemeinschaft. Am Samstagabend unterhält die Gruppe "Keine Ahnung" die Kirwagäste.Am Kirchweihsonntag steht der Patroziniumsgottesdienst in der Pfarrkirche St. Michael um 10 Uhr im Programm. Nach einem Frühschoppen im beheizten Festzelt ist zum Mittagstisch eingeladen. Um 14 Uhr wir schließlich das lange trainierte Baumaustanzen und das Schnoderhüpfsingen zu sehen und zu hören sein. Ab 15 Uhr unterhält die Trachtenkapelle aus Hohenburg die Gäste. Den Montag begehen die Allersburger traditionell mit einem Kindernachmittag ab 15 Uhr um am Abend, so gegen 20 Uhr unterhält die Gruppe "Sappralot" zum Kirwausklang. Dazu kommt noch die Versteigerung des Kirchweihbaumes.Am Sonntag herrscht auf dem Festplatz großer Kirwabetrieb und Budenzauber, unter anderem mit Autoscooter, Kinderkarussel, Schiffschaukel, Losbuden und Verkaufsständen. Und am Montagnachmittag wird generell von den jungen Leuten der Kirwabär durch das Dorf getrieben. Für Essen und Trinken sorgt auch heuer wieder die Dorfgemeinschaft.Die Ursprünge der Allersburger Wiesenkirchweih reichen bis 1576 zurück - in eine Zeit, als der bischöfliche Pfleger von Hohenburg und die Vertreter der Herrschaft der Pfalzgrafen von Neuburg/Donau aus Lutzmannstein zur Allersburger Wiesenkirchweih angerückt kamen, um das Recht des Kirchweihfriedens auszuüben.Heute würde man dazu sagen: Sie waren gekommen, um das Standlgeld einzukassieren, um das Steuersäckel ihrer Obrigkeit aufzufrischen. Es wäre damals, so ist es historisch verbürgt, fast zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Parteien gekommen. Denn jeder wollte das Standgeld der Fieranten und Standlbetreiber einkassieren.