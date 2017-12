Vermischtes Hohenburg

07.12.2017

07.12.2017

Sie ist die letzte größere Quelle, bevor die Lauterach in die Vils fließt. Kräftig wie immer - und vor allem jetzt wieder gut sichtbar - sprudelt die im Volksmund genannte Hohlstein-Quelle am Fuß des 494 Meter hohen Faulnberges in die Lauterach.

Weitere Quellen Dass diese Quelle von Adertshausen zur Schwarzmühle hin nicht die einzige hier ist, davon weiß mancher Grundstücksbesitzer entlang der Lauterach zu erzählen. Die Hohlstein-Quelle zählt aber zu den konstanten, die direkt in die Lauterach münden. Ähnliche, gut sichtbare Quellen gibt es noch bei der Weihermühle (Fischzuchtanlage Allersburg) und bei der Papiermühle unterhalb von Hohenburg. Dazu kommen der von mehreren Quellen gespeiste Mühlhausener Bachlauf und einige Quellen unterhalb von Kastl. Weiter sind es der Weihermühlbach in Ransbach und der Hausner Bach, der in Allersburg in die Lauterach mündet, sowie die Quelle bei Brunnhof, die unterhalb des Weilers Brunnmühle in die Lauterach fließt. Bei Schneeschmelze und Starkregen kommt ab und zu der Taubenbach dazu. (bö)

Adertshausen. (bö) Über Jahre lag diese Quelle in einem Dornröschenschlag, ehe Gemeinderat Sebastian Schärl die Fassung bei der Gemeinde und beim Wasserwirtschaftsamt angeregt hat. In den vergangenen Tagen schloss das Wasserwirtschaftsamt die Freilegung ab. Dabei wurden die beiden Quelleinläufe in die Lauterach reaktiviert. Zur Gestaltung der Quelltöpfe und der -abläufe wurden vor Ort vorkommende, frostsichere Jura-Steine verwendet, die sich sehr gut in das Lauterachtal einpassen. Die Baukosten beliefen sich auf 6500 Euro.Wie der Adertshausener Georg Lautenschlager zu erzählen weiß, haben die Dorfkinder früher gerne aus dieser Quelle getrunken. "Wir haben Felder ganz in der Nähe und da war nichts näher für uns". Wenn man jetzt etwas genauer hinschaut, sieht man auch wieder einen Teil der alten Fassung, die wahrscheinlich schon mehr als ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel hat, erzählt Sebastian Schärl. "Man sieht jetzt auch ganz deutlich, dass an dieser Stelle die Lauterach noch einmal einen kräftigen Schuss Quellwasser dazu bekommt", freute sich Schärl. Er weiß auch, dass in früheren Jahren der Kirchenweg und der Schulweg der Enslwanger Kinder nach Adertshausen an dieser Stelle vorbeigeführt hat. "Ein altes Wegerecht findet man dazu noch im Grundbuch eingetragen."Bis 1928 gingen nämlich die Kinder von Enslwang, Egra und Eggertsheim in Adertshausen zur Schule und bis zur Ablösung im Jahr 1938 auch in Adertshausen zur Kirche. "Da ist wohl davon auszugehen, dass die Kinder und auch die Erwachsenen in der Sommerzeit auf dem steilen Rückweg über die Fauln hinauf nach Enslwang noch einmal aus dieser Quelle getrunken haben", erzählt Georg Lautenschlager.