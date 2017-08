Vermischtes Hohenburg

03.08.2017

4

0 03.08.2017

Langjährige aktive Feuerwehrmänner der Feuerwehren Allersburg-Berghausen und Mendorferbuch-Egelsheim standen nun in Heinzhof im Mittelpunkt. Dort händigte ihnen Landrat Richard Reisinger das Ehrenzeichen in Gold und Silber für 40 bzw. 25 Jahre freiwilligen Dienst bei der Feuerwehr aus. Er sparte bei seiner Rede nicht mit Lob für die aktiven Männer: "25 und gar 40 Jahre haben Sie Ihrer Feuerwehr die Treue gehalten, sich in einen Stand-by-Betrieb begeben und damit Ihre Bereitschaft signalisiert, jederzeit Ihrem Nächsten zu helfen. Das ist nicht selbstverständlich."