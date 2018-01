Vermischtes Hohenburg

17.01.2018

17.01.2018

Das Feuerwehrhaus in Hohenburg ist saniert und in den Hallen stehen ein neuwertiges Auto vom Typ HLF 20/16 und ein Mannschaftstransporter für kleinere Aufgaben. Jetzt machen sich die Hohenburger daran, ihr Jubiläumsfest zum 150-jährigen Bestehen im Jahr 2020 zu organisieren.

Energetische Sanierung

Treue Mitglieder

Mitte Mai des übernächsten Jahres soll das Jubiläumsfest im Kreis der Feuerwehren aus dem südlichen Landkreis Amberg-Sulzbach gefeiert werden, informierte 2. Vorsitzender und Festleiter Hubert Przybilla bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Hohenburg im Vereinslokal Reiser. 182 Personen zählt derzeit die Mitgliedergemeinschaft. Neu zur Feuerwehr sind Antonia Reiser und Martin Tyl gekommen. Wie Feuerwehrvorsitzender und Bürgermeister Florian Junkes berichtete, haben die Gesellschaftstage im Gemeindegebiet einen hervorragenden Zuspruch erfahren. Mit dabei war man beim Ostermarkt, bei der Hohenburger Kirchweih und beim Weihnachtsmarkt. Dazu kam das Spanferkelessen, das im vergangenen Jahr mit der Übergabe des neuen Mannschaftstransporters einhergegangen ist.Eine gute Anlage war die energetische Sanierung des Feuerwehrgerätehauses. "Wir können damit etwa 75 Prozent des bisherigen Energiebedarfs einsparen", informierte Junkes. Aus der Fortschreibung der Feuerwehrgeschichte berichtete Schriftführer Josef Rubenbauer. Über die Vereinsfinanzen informierte Josef Zechmeier. Wie 2. Kommandant Erich Dieling sagte, gehören derzeit 32 Mitglieder der aktiven Feuerwehr an. "Insgesamt wurde 25 Übungen abgehalten". Dazu gehörten Funkübungen, Atemschutzwiederholungsübungen und nicht zuletzt die Brandschutzwochenübung im Kreise der gemeindlichen Feuerwehren und der Winbucher Wehr in Egelsheim. Eine Leistungsprüfung hat eine Ransbacher Löschgruppe mit dem Hohenburger HLF 20/16 abgelegt. Dazu kam eine weitere gemischte Gruppe aus Ransbacher und Hohenburger Feuerwehrleuten und zwei Löschgruppen der Feuerwehr Allersburg-Berghausen. Am Wissenstest mit den Feuerwehren aus Ransbach und Allersburg haben insgesamt 20 Jugendliche teilgenommen. Antonia Reiser und Eric Irlbacher bekamen das Abzeichen in Bronze. Den Gruppenführerlehrgang hat Moritz Kölbl erfolgreich abgeschlossen, den Zugführerlehrgang Johann Wolfsteiner. Die Prüfung "Ausbilder in der Feuerwehr" hat Florian Sperber erfolgreich an der Feuerwehrschule abgelegt.Den Atemschutzgrundlehrgang absolvierten Mathias Niebler und Reinhardt Espach. Beim Lehrgang "Verhaltenstraining im Brandhaus" in Würzburg waren Florian Sperber und Andreas Lindner dabei.Bei 14 Einsätzen war die Hohenburger Feuerwehr zu sehen. Dazu gehörten Personenrettungen, Verkehrsabsicherungen, Sicherheitswachen, das Beseitigen von Ölspuren und ein Kaminbrand. Zum Oberfeuerwehrmann wurden Bastian Wittl und Moritz Kölbl befördert, zum Hauptfeuerwehrmann Martin Falk. Erich Dieling erhielt die Ernennungsurkunde zum Oberlöschmeister. Nach dem beruflich bedingten Ausscheiden von Kassenwart Josef Zechmeier wurde Stefan Irlbacher als neuer Kassenwart nachgewählt. Kassenprüfer im Verein sind Dieter Braun und Rainer Metschl.Für 40 Jahre Feuerwehrzugehörigkeit wurde Markus Mitschke geehrt, für 50 Jahre Stefan Dürr und für 65 Jahre Sebastian Dieling und Rudolf Schaller (Hohenburg). Für 70 Jahre Mitgliedschaft wurde Rudolf Schaller aus Lammerthal ausgezeichnet. Einen guten Weg bezeichnete Kreisbrandmeister Helmut Braun die gemeinsame Ausbildung der Gemeindefeuerwehren mit dem Hohenburger Einsatzfahrzeug, um vor allem auch bei Tagesalarmierungen die Einsatzstärke zu halten.Im Landkreis ist im vergangenen Jahr 2017 die Feuerwehr zu 1600 Einsätzen gerufen worden, informierte er. "Davon waren 220 Brandeinsätze und 1100 technische Hilfeleistungen". Erfreulich sei auch, dass das Alter der aktiven Feuerwehrleute von 63 auf 65 Jahre heraufgesetzt worden ist, so der Kreisbrandmeister.