Vermischtes Hohenburg

27.03.2018

Die gemeindlichen Feuerwehren des Marktes Hohenburg arbeiten offensichtlich gerne Hand in Hand zusammen. Gemischte Löschgruppen sind immer wieder bei Leistungsabzeichen zu sehen betonte Bürgermeister Florian Junkes bei einer Zusammenkunft der Kommandanten und Vorstände im Gerätehaus. "Mit der Aus- und Weiterbildung unserer Feuerwehrleute müssen wir künftig in der Fläche besonderes Augenmerk auf diese Form legen, um die Einsatzstärke zu halten."

Junkes verabschiedete anschließend den langjährigen Gerätewart der Feuerwehr Ransbach, Thomas Edenharder. In den Führungsmannschaften wurde Jürgen Hirsch als neuer 2. Kommandant der Feuerwehr Ransbach und Martin Falk als neuer 3. Kommandant der Hohenburger willkommen geheißen.Beim Treffen übergab Junkes auch Ausrüstungsgegenstände an die Feuerwehren Ransbach, Allersburg-Berghausen, Hohenburg, Adertshausen und Mendorferbuch-Egelsheim im Wert von 8000 Euro. Für Mendorferbuch wird in diesem Jahr ein neues Mehrzwecklöschfahrzeug angeschafft. Das bisherige Tragkraftspritzfahrzeug steht dann künftig bei der Wehr in Ransbach in der Garage.