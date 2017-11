Vermischtes Hohenburg

03.11.2017

9

0 03.11.2017

Sogar aus dem gut zwei Kilometer entfernten Mendorferbuch trug der Wind Sirenensignale bis nach Egelsheim, als die Feuerwehren des Marktes Hohenburg und aus Winbuch alarmiert wurden. Zum Glück war es nur eine Übung.

Schnelle Rettung

Egelsheim. (bö) In den landwirtschaftlichen Gebäuden des ehemaligen Dorfwirtshauses in Egelsheim war ein Brand ausgebrochen, so das Szenario. Unter der Federführung der Feuerwehr Mendorferbuch- Egelsheim war dieser Übung im Rahmen der jährlichen Brandschutzwochen angelegt worden, um das Zusammenwirken der Wehren aus Adertshausen, Mendorferbuch-Egelsheim, Hohenburg, Allersburg und Ransbach zu festigen. Dazu war noch vorsorglich die Winbucher Feuerwehr als Verstärkung da.Einsatzleiter Andreas Pollinger wies mit seinem Team die anrückenden Fahrzeuge ein. "Es ging schnell und zügig", sagten Kreisbrandinspektor Hubert Blödt und Kreisbrandmeister Alexander Graf nach dem Abschluss der Übung. Kreisbrandmeister Helmut Braun stand dieses Mal nicht auf der Beobachterseite - als versierter Feuerwehrkommandant brachte er schnell die Atemschutzträger in Position, denn zwei Personen galten als vermisst.Schnell bauten die nachrückenden Feuerwehrleute eine Wasserversorgung auf, um mit vereinten Kräften gegen die Brandherde in einem Nebengebäude und in der großen Feldscheune vorgehen zu können. "Da zeigt sich, dass unsere Feuerwehren gut ausgebildet sind und das Zusammenwirken läuft." Schlauchleitungen wurden entlang der von Verkehrsposten abgesicherten Kreisstraße ausgerollt, um die Wasserversorgung von zwei Seiten sicherzustellen.Beherzt arbeiteten sich zwei Teams Atemschutzträger im Nebengebäude voran, um nach den vermissten Personen im rauchverhangenen Garagentrakt zu suchen, während Kameraden schon Tragen für den Abtransport der beiden vermissten Personen bereitstellen. Nach ein paar Minuten waren sie aus dem verrauchten Gebäude geborgen und den Ersthelfern übergeben.Auch bei diesem Einsatz zeigte sich wieder einmal mehr, dass die Löschwasserversorgung auf den Höhen immer ein kritischer Punkt ist. "Unsere Wasserleitungsnetze bringen für derartige Extremfälle oft nicht die Wassermengen, die man für einen Großeinsatz braucht", so Kreisbrandinspektor Hubert Bloedt bei der Abschlussbesprechung. "Da würde man im Ernstfall auch die Löschfahrzeuge aus Amberg mit alarmieren und den einen oder anderen Swimming-Pool als Wasserreserve nutzen".Eine tadellose Leistung bescheinigten Bloedt und Kreisbrandmeister Alexander Graf den annähernd 50 Feuerwehrleuten für ihren Einsatz.