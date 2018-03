Vermischtes Hohenburg

14.03.2018

Wie der Landkreis Amberg-Sulzbach für das Überleben der seltensten Fledermausart Deutschlands sorgt, soll einem noch größerem Publikum vorgestellt werden. Die Metropolregion Nürnberg ernennt den als "Fledermaus-Rudi" bekannt gewordenen Rudi Leitl aus Amberg zum neuen Markenbotschafter der Imagekampagne "Platz für Einzigartige".

Mit dieser Reihe will die Metropolregion auf Alleinstellungsmerkmale in ihrem Einzugsbereich hinweisen. Das von Leitl betreute Fledermaushaus in Hohenburg sei so eines, teilte, Christa Standecker, die Geschäftsführerin der Metropolregion, mit. Am Montagnachmittag wird Leitl im Landratsamt offiziell als Markenbotschafter vorgestellt.