Vermischtes Hohenburg

01.01.2018

Ein fast lebensgroßes Pferd steht jetzt in den Räumen des Kindergartens St. Jakobus in Hohenburg. Es ist zwar nur aus Holz, aber dennoch sehr begehrt. Gut 400 Euro hat der Frauenbund aus Hohenburg dafür ausgegeben. Die Frauenbundmitglieder Silvia Lindner, Ingrid Kölbl (1. Vorsitzende) und Klaudia Niessl übergaben das Spielzeugpferd jetzt an die Kinder. Vonseiten der Kindergartenleitung bedankte sich Brigitte Semmler für diese großzügige Zusatzausstattung. Im Bild von hinten links: Kindergartenleiterin Brigitte Semmler, Silvia Weigert, Ingrid Kölbl und Klaudia Nießl. Bild: bö