Vermischtes Hohenburg

20.10.2017

5

0 20.10.2017

Viele praktische Informationen und gartenbauliche Tipps bekamen Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins Hohenburg bei ihrem Herbstball in der Hammermühle. Eine Erleichterung für die Arbeit im Garten und rund ums Haus.

Gartenjahr durchwachsen

Für 25 Jahre

Für eine deftige Brotzeit hatten die Gartenbau-Frauen und Beate Schaller einen deftigen Zwiebelkuchen angerichtet. Dazu kredenzten sie frischen Federweißen aus biologischen Anbaugebieten.Rund um das Thema Hochbeete und Zwiebeln informierte Irmgard Popp aus dem benachbarten Hausen die Gartenbaumitglieder mit vielen praktischen Tipps, angefangen vom Aufbau eines Hochbeetes, bis hin zur Bewirtschaftung. "Die Hochbeete sind in den vergangenen Jahren arg auf dem Vormarsch gewesen." Der Grund alleine liegt nicht nur daran, dass man sich nicht zu bücken braucht, meinte die Bäuerin aus Hausen, sondern sie sind auch deshalb in Mode, weil die Bewirtschaftung viel effektiver mit einer mehrmaligen Ernte erfolgen kann.Dazu erfuhren die Gäste noch viel Wissenswertes rund um die Zwiebel mit der Vielfältigkeit ihrer Sorten und den Einsatz in jeder Küche.Seitens des Obst- und Gartenbauvereins informierte Monika Edenharder über ein eher durchwachsenes Gartenjahr, bei dem nur eine ertragreiche Kartoffelernte in den vergangenen Wochen herausgestochen habe.Beim Wettbewerb "Unsere Dorfschätze - Obstbäume" belegten die Hohenburger einen ersten Platz zusammen mit Großschönbrunn (Markt Freihung) und Lintach (Gemeinde Freudenberg) auf Kreisebene. Dass das Flair des Obstgartens immer wieder geschätzt wird, sieht man auch in Hohenburg beim Anwesen von Alfred Kürzinger mit einer Vielzahl von alten Obstbaumsorten im Bereich der Hammermühle und im Zeitlosgarten. Im vergangenen Jahr wurden im Bereich von Hohenburg beim Projekt "große Hufeisennase", das für die bedrohte Fledermaus Lebensraum schaffen möchte, etwa 100 neue Obstbäume, teilweise alte Sorten unter Federführung von Rudolf Leitl angepflanzt. "Eine Bilanz, die sich sehen lassen kann", meinte dazu Edenharder.Viele Helfer haben sich heuer wieder um Blumenschmuck im Ort gekümmert. Mit kleinen Geschenken wurde die Arbeit von Michaela Bendler, Veronika Heimler, Traudl Segerer, Christina Reindl, Wolfgang Preibisch, Erika Paulus, Sieglinde Fröhlich, Marianne Eichenseer und Magdalena Stauber bedacht. "Denn ohne ihren täglichen Gang zum Gießen hätte man die Pflege der Blumen und Grünanlagen im Markt nicht schultern können", betonte Edenharder.Bürgermeister Florian Junkes bedankte sich bei den vielen Helfern, die sich im auslaufenden Gartenjahr für ein schönes Hohenburg eingesetzt haben. Für 25 Jahre Zugehörigkeit zum Obst- und Gartenbauverein wurde Robert Leitz geehrt.