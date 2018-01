Vermischtes Hohenburg

Hier gibt es das einzige reproduktionsfähige Vorkommen der Großen Hufeisennnase in Deutschland. Für sein Engagement für diese Fledermausart hat Umweltministerin Ulrike Scharf Hohenburg jetzt als "Bayerische Natura-2000-Gemeinde" gewürdigt. Diese Auszeichnung wurde am Montag zum allerersten Mal vergeben.

Beliebtes Ausflugsziel

Fürsprecher Rudi Leitl

Hohenburg/München. Der Markt Hohenburg habe mit zahlreichen Mitstreitern in den vergangenen Jahren viel zum Schutz der Großen Hufeisennase unternommen, heißt es in einer Presseinfo des Ministeriums. Diese Fledermausart sei eine von 20 im Freistaat "und gehört zum europäischen Naturerbe, für das Bayern eine besondere Verantwortung trägt", betont das Ministerium. Es bezeichnet das Hohenburger Fledermaushaus als "Glanzlicht" der Bemühungen um diese Tierart.Das Gebäude am Marktplatz sei ganz nach den Bedürfnissen der Hufeisennase gestaltet und gleichzeitig vor dem Verfall gerettet worden. "Aus einem vorher unansehnlichen historischen Stadel ist ein viel beachtetes Schmuckstück geworden", betont das Ministerium. Das Fledermaushaus habe "sich zu einem beliebten Ausflugsziel entwickelt, da hier jedermann den interessanten Tieren nahe kommen kann".Zu einem Fledermaus-Quartier gehöre aber auch ein intakter Lebensraum, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Auch dazu seien in den vergangenen Jahren viele Maßnahmen ergriffen worden, "um die Arten- und vor allem die Insektenvielfalt zu erhöhen". Diese Bemühungen würden Früchte tragen: "Die Zahl der Fledermäuse nimmt aktuell wieder zu", stellt das Umweltministerium erfreut fest.Ministerin Ulrike Scharf zeigte sich bei der Preisverleihung beeindruckt von den Hohenburger Aktivitäten: "Ich gratuliere Ihnen zu der Auszeichnung und zolle Ihnen meinen Respekt." Die Auszeichnung nahmen Bürgermeister Florian Junkes, Altbürgermeister Gerhard Schärl sowie 2. Bürgermeister Manfred Braun beim Bayerischen Natura-2000-Gipfel in Schloss Nymphenburg in München entgegen. Künftig können diese Ehrung auch weitere Gemeinden erhalten, die sich für den Erhalt des europäischen Naturerbes in Bayern unter dem Dach von "Natura 2000" engagieren.Als Fürsprecher, Heger und Pfleger für die Große Hufeisennase ist Rudi Leitl weit über Hohenburg hinaus bekannt. Er hat sich dem Fledermausschutz verschrieben - besonders den Letzten ihrer Art, den Großen Hufeisennasen. Er wirkt als Gebietsbetreuer im Hohenburger Feldermauszentrum.