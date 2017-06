Vermischtes Hohenburg

11.06.2017

4

0 11.06.2017

Der Kunststoffdeckel einer Wasserflasche kann Leben retten! Die Idee dahinter ist einfach: Durch das Sammeln von Deckeln aus hochwertigen Kunststoffen (HDPE und PP) und mit dem anschließenden Verkaufserlös werden gemeinnützige sowie mildtätige Projekte unterstützt.

Die Lauterachtal-Grundschule Hohenburg beteiligt sich daran. Im ersten Schritt unterstützt sie das Programm "End Polio Now" mit dem weltweiten Ziel, "dass kein Kind mehr an Kinderlähmung erkranken soll", oder, anders ausgedrückt, der Ausrottung von Polio. "Deckel-gegen-Polio - 500 Deckel für ein Leben ohne Kinderlähmung" heißt die Aktion, die der Rotaract Club Auerbach/Oberpfalz unterstützt. Dessen Präsidentin, Diana Abele, eine frühere Schülerin der Lauterachtal-Grundschule, hat das dortige Kollegium um Unterstützung des Projekts gebeten.Die Schule stimmte zu und die Kinder brachten eifrig Kunststoffdeckel mit. So wurde eine beträchtliche Summe zusammengetragen. Mit der Übergabe des Geldes an Diana Abele haben die Hohenburger 16 Kindern eine kostenlose Impfung ermöglicht.Laut Abele eine beträchtliche Summe für eine so kleine Schule. Diese bekam zum Dank eine Urkunde.