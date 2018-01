Vermischtes Hohenburg

23.01.2018

Es wechselt halt immer, aber die Hohenburger nehmen es locker. "Manchmal gibt es einen dafroana, manchmal einen dasuffan Wastl", sagen sie. Heuer ist es eher ein eingeschneiter Heiliger.

Die Prozession, die am Sonntag durch Hohenburg führte, hat ihren Ursprung im Jahr 1771. Damals legten die Bürger das Gelübde ab, am Namenstag des Heiligen Sebastian eine fast lebensgroße Statue durch den Markt zu tragen. 1770 hatte es im Lauterachtal eine Missernte gegeben, im beginnenden Winter wütete wegen fehlender Nahrungs- und Futtermittel der Hungertyphus im Ort. Sogar die Pest soll vereinzelt aufgetreten sein. Außerdem wird in der Geschichtsschreibung von einem Viehsterben berichtet. Hilfe von auswärts war nicht zu erwarten, selbst die Kammern und Kornspeicher des bischöflichen Hofkastens, dem jetzigen Rathaus, sollen damals leergestanden haben.In dieser Notzeit wandte sich die Hohenburger Bevölkerung an den vielverehrten Pestheiligen St. Sebastian mit dem Versprechen, jedes Jahr an seinem Namenstag eine Statue in feierlicher Prozession durch den Markt zu tragen, damit dieses Unheil künftig vom Markt fernbleiben möge. Und so ist es bis heute geblieben. Egal wie das Wetter auch sein mag, die Hohenburger tragen ihren heiligen Sebastian in feierlicher Prozession durch den Markt. Begleitet wurde die fast lebensgroße Statue des Schutzheiligen von Pfarrer Hans-Jürgen Zeitler mit dem Allerheiligsten unter dem Himmel - dies ist sonst nur Fronleichnam zu sehen.In die Prozession reihten sich außerdem die Trachtenkapelle, der Bürgermeister und der Marktgemeinderat sowie Abordnungen von Vereinen und Bürger ein. Erhalten geblieben ist auch ein spezieller Brauch: Zum Ende der Prozession spielt die Kapelle traditionell den Fahnenmarsch, wie Vorsitzender Markus Mitschke erzählt. Hintergrund ist eine lange zurückliegende Wette, wer wohl eher im Wirtshaus sei - die Fahnenträger mit ihren Bannern oder die Musiker der Trachtenkapelle.Mitschke erzählt, dass man vor ein Jahren den Fahnenträgern einen Streich gespielt und sie ins Leere laufen lassen habe. Nur die Hälfte der Musiker hatte zum Fahnenmarsch aufgespielt, die restliche Besetzung der Kapelle war auf diese Weise schon ins Wirtshaus zum weltlichen Teil eingerückt. Denn: Wer zuletzt im Wirtshaus ist, der zahlt an diesem Tag die gesamte Zeche.