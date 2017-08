Hohenburger unterstützen Missionsprojekt

Vermischtes Hohenburg

Sieben Jahre ist Kurian Thalachirakuzhy (rechts) Pfarrer in Hohenburg gewesen. Sein Wirken in den Lauterachtalpfarreien Hohenburg, Allersburg und Adertshausen hat viele Spuren und auch viele Freundschaften hinterlassen. Dass der indische Geistliche sehr gerne Pfarrer im Lauterachtal gewesen ist, zeigt dass er alljährlich als Urlaubsvertreter zurückkommt. Für das von ihm ins Leben gerufene Schulprojekt "Gioia Home" in seiner Heimat überreichte ihm Pfarrgemeinderatssprecher Johann Reiser (links) eine Spende von 200 Euro aus dem Glühwein- und Fastensuppenverkauf der Pfarrei St. Jakobus in Hohenburg. Bild: bö