Vermischtes Hohenburg

11.06.2017

26

0 11.06.201726

Am Pfingstwochenende sind drei kleine Hufeisennasen auf die Welt gekommen - und seither kommen jeden Tag neue Fledermaus-Babys dazu.

"Es ist wirklich unglaublich, dass nach einem so kalten Frühjahr jetzt schon die ersten Geburten der Hufis anstehen", berichtet Projektleiter Rudi Leitl: "Vermutlich liegt das daran, dass unsere Wochenstube nun schon so groß ist und die Tiere sich somit gegenseitig besser wärmen können." Sehenswert sei, wie die Mütter kopfüber ihre Jungen gebären. Mit einer Webcam (www.lbv.de/unsere-arbeit/life-natur-projekte/life-projekt-hufeisennase/fledermaus-webcam.html) kann man die bedrohten Tiere beobachten. "Wir rechnen mit rund 60 Fledermaus-Geburten in den nächsten Tagen", kündigt Leitl an. Der LBV betreut in Hohenburg die letzte Wochenstube der Großen Hufeisennase in ganz Deutschland. Das Fledermaus-Haus ist jeden Freitag ab 20 Uhr (Juni und Juli) oder ab 19 Uhr (August) geöffnet. Andere Termine nach Absprache mit Projektleiter Rudolf Leitl (rudolf.leitl@lbv.de).