Vermischtes Hohenburg

25.01.2018

25.01.2018

Mendorferbuch. Die Helfer vor Ort der Hirschwald-Gruppe und der Förderverein "Helfer vor Ort Hirschwald" sind im vergangenen Jahren zu einer homogenen Einheit zusammengewachsen. Johann Seitz hatte im 2017 den Vorsitz übernommen und mit seiner Mannschaft viel bewegen können. Das wurde von den Verantwortlichen bei der Mitgliederversammlung berichtet.

Bei 29 Neuzugängen ist im zurückliegenden Jahr die Gesamtzahl auf 180 Mitglieder beim Förderverein angewachsen. Vier Neuzugänge gab es bereits in diesem Jahr. "Da sind wir von unserem Traumziel von 200 Mitgliedern nicht mehr weit entfernt", sagte der Vorsitzende bei der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Schneck-In in Mendorferbuch. Aus dem Mitgliederkreis sind im vergangenen Jahr Karl Kürzinger und Hildegard Lorenz verstorben. "Wir benötigen den Förderverein Helfer vor Ort für die Unterstützung unserer Ersthelfer", diese Leitmaxime setzen auch künftig Vorsitzender Johann Seitz und seine Mannschaft auf Platz eins ihrer Arbeit. Jetzt geht es für den Förderverein darum, in Mendorferbuch einen zentralen Carport zur Unterstellung des Einsatzfahrzeuges zu bauen. "Der Platz steht fest, die Planungen sind bereits angelaufen und im Frühjahr werden wir uns an die Arbeit machen."Die Ersthelfergruppe wurde mit weiterem medizinischem Gerät ausgestattet. Ihr Ziel ist, ihren Dienst in der Fläche durch gutes und qualitatives Rettungsgerät bis zum Eintreffen der Rettungskräfte noch weiter zu stabilisieren. Kernstück der Anschaffungen im abgelaufenen Jahr war ein EKG-Gerät, das immer im Einsatzfahrzeug mitgeführt wird, informierte Stützpunktleiter Benjamin Wood. Gut angenommen wurden auch die Informationsveranstaltungen in Allersburg und Ransbach sowie das Hollerfest in Lohe. Beim Weihnachtsmarkt in Hohenburg wurde auch das EKG-Gerät an das Ersthelferteam übergeben, informierte Johann Seitz. "Trotz eines gebrauchten Gerätes haben wir hier einen guten Kauf machen können." Über die Vereinsfinanzen informierte Karl Schmidt, und Björn Heinrich vom Kreisverband des Bayerischen Roten Kreuzes aus Amberg sagte der Ersthelfergruppe auch künftig seine nachhaltige Unterstützung zu. Aus dem Protokoll trug Schriftführer Michael Wittl den chronologischen Jahresverlauf vor.Vonseiten des Marktes Hohenburg sprach Bürgermeister Florian Junkes von einer sehr wichtigen Bürgereinrichtung, die man unterstützen müsse. Wie Stützpunktleiter Benjamin Wood informierte, wurden die Ersthelfer der Hirschwaldgruppe im vergangenen Jahr zu insgesamt 54 Einsätzen gerufen. Angepasst wurde auch die Versicherungssumme für die mitgeführten Gerätschaften im Einsatzfahrzeug. "Der Wert unserer im Einsatzfahrzeug mitgeführten Ausrüstung liegt bei derzeit etwa 12 000 Euro", so Wood.