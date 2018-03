Vermischtes Hohenburg

28.03.2018

28.03.2018

Dass der TuS Hohenburg vereinsmäßig gut dasteht, ist dem Markt Hohenburg besonders wichtig, die ist zumindest die Meinung von Bürgermeister Florian Junkes. Er sprach den Funktionsträgern des Vereins seinen Dank aus. Sportlich gesehen haben es die TuS-Fußballer nach ihrem Aufstieg in die Kreisklasse Amberg/Weiden Süd nicht gerade einfach. Die Mannschaft belegt derzeit den 12. Tabellenplatz. Wie Spartenleiter Klaus Schindler für den verhinderten Vorsitzenden Christian Kiebel informierte, hat man in der laufenden Saison bei 17 Spielen 30 Spieler eingesetzt. Ludwig Semmler und Oktay Türksever bestritten sie alle. Die meisten Tore schossen bisher Oktay Türksever mit elf und Michael Landshammer mit zehn Treffern.

Ehrungen TuS Hohenburg



50 Jahre: Rudolf Albertin, Siegfried Härtl und Josef Reiser geehrt. Für 30 Jahre waren dies Peter Liebner, Christian Donhauser, Michael Wolfsteiner, Robert Jung, Anton Weiß



25 Jahre: Fabian Hausner, Dieter Baumann und Wolfgang Kellner ausgezeichnet. Seit 20 Jahren sind Lukas Kölbl, Martin Preußl. Marlies Haberland, Stefan Moosburger, Michael Bach



10 Jahre: Wolfgang Preibisch, Manuel Schindler, Stephanie Lindner, Gerhard Bergmann, Tobias Hartmann, Patricia Kölbl, Martin Lindner, Andreas Lindner . (bö)

Die zweite Mannschaft liegt derzeit in der B-Klasse Amberg-Weiden, Gruppe 2, auf dem 5. Tabellenplatz. Bei 16 Partien sind 33 Spieler aufgelaufen. Die meisten bestritten Christian Lotter und Christian Kiebel mit je 13. Die Torschützenliste führen Andreas Dieling mit vier und Benjamin Pawczuk mit drei Toren an. Zwei Mannschaften betreut Jugendleiter Alexander Härtl. Die E-Jugend (U11) des Förderkreises Amberg-Sulzbach West belegt derzeit den 6. Tabellenplatz. Eine weitere Mannschaft soll ab Mai im TuS-Trikot auflaufen.Wie Härtl berichtete, ist man auf der Suche nach Betreuern und einem Trainer für die Schüler- und Jugendmannschaft. Zur Fußballriege zählt auch nach wie vor eine Mädchen- und Damenmannschaft mit Trainerin Susanne Gründemann. 312 Mitglieder gehören dem Verein an. Davon sind 47 Kinder und Jugendliche sowie 35 aktive Spieler. Klaus Schindler nannte einige gesellschaftliche Ereignisse. Mit etwa 140 Tonnen Sand hat man im vergangenen Jahr das Spielfeld aufgebessert. Nach verschiedenen baulichen Verbesserungen im Clubhaus will man heuer die Flutlichtanlage erneuern.Bei den Nachwahlen wurde Alexander Härtl als Jugendleiter nominiert. Als Platzkassier bleibt Simone Kramer im Amt. Beisitzer sind Konrad Dieling, Erich Dieling, Stefan Weitert, Michael Spies, Roland Troidl und Alexander Lindner.