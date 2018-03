Vermischtes Hohenburg

05.03.2018

9

0 05.03.2018

Bei der Feuerwehr in Ransbach wird bei der Jahreshauptversammlung nicht nur ein neuer Vorsitzender gewählt. Da ist auch die Nachwahl des 2. Kommandanten notwendig geworden. Personalprobleme kennt man dennoch nicht.

Ransbach. Von den Feuerwehrdienstleistenden wurde Jürgen Hirsch zum stellvertretenden Kommandanten nachgewählt. Der bisherige Amtsinhaber Christoph Finn wurde bei der Jahresversammlung zum neuen Vorsitzenden gewählt. Er tritt damit die Nachfolge von Vinzenz Praller an, der 27 Jahre die Geschicke der Wehr geleitet hatte.Für Kreisbrandrat Fredi Weiß und Bürgermeister Florian Junkes waren es leichte Amtshandlungen als Wahlleiter, um alle Posten neu besetzen zu können. Dass sich die Mitglieder, darunter auch einige Feuerwehrfrauen, bereit erklärt haben, zeichnet die kleine, aber feine Wehr aus, meinten beide. "Die Personen sind immer noch das Herzstück jeder Feuerwehr, dazu kommt der Zusammenhalt, die gestellten Aufgaben zu meistern und natürlich die Kameradschaft", lobte der Kreisbrandinspektor.Für Bürgermeister Florian Junkes stehe an erster Stelle immer wieder die Sicherheit, die von den Feuerwehrleuten gewährleistet wird. Es sei die klare Präferenz für das Bekenntnis zur Feuerwehr und da könne man auch künftig in Ransbach darauf bauen. Er merkte weiter dazu an, dass man dazu auch eine Heimat, ein Feuerwehrhaus brauche. Mit dem Neubau eines Gerätehauses und einem kleinen integrierten Dorfhaus will man in den nächsten Jahren die baulichen Voraussetzungen schaffen.Der Feuerwehranhänger, mit dem die Ransbacher derzeit noch ausrücken, ist dann auch bald Geschichte, meinte der Hohenburger Bürgermeister. Bereits zum Ende des Jahres werden die Ransbacher das Feuerwehrauto aus Mendorferbuch übernehmen können. Wie der scheidende Vorsitzende Vinzenz Praller in seinem letzten Jahresbericht anmerkte, hat man im vergangenen Jahr am Florianstag in Rieden, beim Feuerwehrfest in Velburg und bei der Fahrzeugweihe in Hohenburg teilgenommen. Dazu kamen das Grillfest in der Dorfgemeinschaft, Geburtstage, Hochzeiten und die Teilnahme an der Beerdigung von Kreisbrandinspektor Otto Liebler.Jugendwartin Miriam Kerschensteiner informierte über die Arbeit der Gruppe. Die Vorbereitung auf die Jugendleistungsprüfung, die Teilnahme an den Funkübungen, der Wissenstest und das Zeltlager waren für die "aufrechten Sieben" des Ransbacher Feuerwehrnachwuchses eine schöne Sache gewesen. Von Kommandant Andreas Bruckmüller hörte man, dass derzeit 24 aktive Mitglieder und sieben Feuerwehranwärter ihren Dienst leisten. "Es waren nicht nur Übungen in Ransbach, sondern auch auf Gemeindeebene, bei denen wir mitgemacht haben."Beim Brandschutzwocheneinsatz in Egelsheim hatten die Ransbacher die Verkehrsabsicherung übernommen. Drei Löschgruppen, davon eine gemischte mit den Hohenburgern legten das Leistungsabzeichen technische Hilfeleistung und das Abzeichen "Gruppe im Löscheinsatz" mit der eigenen Ausstattung und dem großen Löschfahrzeug der Hohenburger ab. Bei den turnusmäßigen Vorstandswahlen wurde Christoph Finn zum neuen Vorsitzenden gewählt. Ihn unterstützen Dieter Burkert als 2. Vorsitzender, Christine Bruckmüller als Kassenwart und Georg Inzelsberger als Schriftführer. Zum Beisitzer wurde Thomas Gradl gewählt. Gerätewart ist Markus Finn. Vertrauensleute sind Christina Federl und Maximilian Finn; Jugendwartin bleibt Miriam Kerschensteiner, Kassenprüfer sind Engelbert Lutter und Dieter Winter.