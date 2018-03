Vermischtes Hohenburg

28.03.2018

Gut positioniert ist die Krieger- und Soldatenkameradschaft Adertshausen sowohl im gemeindlichen und im gesellschaftlichen Bereich als auch in der Pfarrei. Vorsitzender Richard Jobst betont dies bei der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Reis in Mendorferbuch.

Mendorferbuch. Mit der Treuenadel für 45 Jahre Mitgliedschaft konnte er Josef Spies auszeichnen. Seit 40 Jahren gehört Reinhard Grosch zum Verein und seit 15 Jahren Günter Forster, Jörg Hartmann und Lothar Ried.Eine ganze Reihe von Veranstaltungen waren es übers Jahr verteilt, bei denen die Mitglieder zu sehen waren. Dazu gehörten die Teilnahmen an verschiedenen Bezirks- und Kreisversammlungen, die Bezirks- und Landesschießen in Schwarzenfeld und Thumsenreuth, die Teilnahme an der Landeswallfahrt zum Mariahilfberg in Amberg und die Schießwartetage in Schwandorf zur Auffrischung theoretischer Kenntnisse.Dazu kamen noch die kirchlichen Feste in der Pfarrei Adertshausen. Mit dabei waren die Reservisten des Vereins beim Wintermarsch und beim Sommerbiwak der Reservistenkameradschaft Schmidmühlen, zu denen der Verein sehr gute Kontakte pflegt. Insgesamt gehören dem Verein 60 Mitglieder an, davon sind elf Reservisten der Bundeswehr. Über die Fortschreibung der Vereinsgeschichte informierte Doris Koller, Anni Hofmann sprach über die Vereinsfinanzen. 13 Termine liegen für dieses Jahr beim Vorsitzenden Richard Jobst schon auf dem Tisch. Dazu gehören Kreis- und Bezirksversammlungen, verschiedene Schießen und eine Schießwartetagung in Schwandorf. Zum neuen Vereinsschießsportwart wurde Vinzenz Metschl gewählt.Vonseiten des Marktes Hohenburg bedankte sich Bürgermeister Florian Junkes für das gesellschaftliche Engagement der Krieger- und Soldatenkameradschaft. "Es ist immer ein schöner Anblick, wenn unsere Vereine bei den festlichen Veranstaltungen mit dabei sind." Besonders würdigte er die Krieger- und Soldatenkameradschaft für die vorbildliche Pflege des Volkstrauertages.