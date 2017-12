Vermischtes Hohenburg

01.12.2017

Die Gemeinde Hohenburg besteht aus 23 Ortsteilen. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, dass viele Kinder mit dem Bus in die Lauterachtal-Grundschule gefahren werden müssen. Für die Buben und Mädchen der Jahrgangsstufen eins und zwei war es deshalb wichtig, das richtige Verhalten im Fahrzeug und an den Haltestellen zu lernen.

Unter fachkundiger Leitung von Polizeihauptkommissar Harald Heselmann und Polizeioberkommissar Markus Neumeyer erarbeiteten sie nicht nur theoretische Grundlagen bei der "Bus-Schule", die jetzt stattfand. Learning by doing war angesagt: Die Kinder übten das Anstellen an der Haltestelle, das Ein- und Aussteigen genauso, wie das Besetzen der Plätze und Unterbringen der Schultaschen im Bus. Heselmann und Neumeyer schärften den Schülern ein, schon auf dem Weg keinen Unsinn zu machen und Gehsteige zu benutzen. An der Haltestelle gehörten die Schultaschen in entsprechendem Abstand zur Fahrbahn hintereinander auf den Boden gestellt.Drängeln oder gar Schubsen seien "strengstens verboten". Zumal das Ein- und Aussteigen ohne Geschiebe viel schneller gehe. Die Taschen sollten dabei nicht auf den Rücken, sondern in die Hand genommen werden. Im Bus müssten die Plätze der Reihe nach von vorn nach hinten aufgefüllt werden. Wichtig sei ferner das Anschnallen. Auch der tote Winkel wurde den Schülern erklärt.