Vermischtes Hohenburg

14.11.2017

Anlässlich des bundesweiten Vorlesetages hatte die Lauterachtal-Grundschule Hohenburg einen echten Kinderbuchautor eingeladen: Josef Koller, ein gebürtiger Augsburger, der jetzt an der Nordsee lebt, war gerne gekommen, um zwei seiner Bücher vorzustellen. In "Joko und die kleine Fee", verriet Koller, habe er sogar sein Namenskürzel Josef Koller für die Hauptperson verwendet. Dieser Junge namens Joko möchte unbedingt in den angrenzenden Zauberwald. Er lernt dort eine kleine Fee kennen, die ihn erst mal in ein Ferkel, einen Elefanten und eine Maus verwandelt.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten werden die zwei aber noch dicke Freunde. Koller machte die Geschichte mit tollen Illustrationen und seinem schauspielerischen Talent für die Kinder sehr anschaulich.Dieses bewies er auch bei der Vorstellung seines zweiten Buches "Die Spezialisten", in dem es um eine Gruppe Jugendlicher geht, die sich gegen Piraten zur Wehr setzen muss, da sie einen goldenen Roboter besitzt. In Auszügen erzählte der Autor vom Kennenlernen der Kinder und den zu bestehenden Abenteuern. Durch seine Szenendarstellungen gelang es, dass die Kinder voller Begeisterung an seinen Lippen klebten.Hinterher verriet Josef, wie bei ihm ein Buch entsteht: Er zeigte den Schreibblock, auf dem er Gedanken und Ideen festhält. Auch seine persönlichen Erlebnisse und Erfahrungen flössen mit ein, erläuterte er. So regte Koller auch die Fantasie der kleinen Leser an. Rektorin Andrea Meier bedankte sich abschließend mit einer Urkunde, die die Kinder gern überreichten.