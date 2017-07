Vermischtes Hohenburg

05.07.2017

05.07.2017

Aus der Zurückhaltung der Kinder ist jetzt Zutrauen geworden. Die Kleinen des Kindergartens St. Konrad in Mendorferbuch haben Rudolf Leitl im Hohenburger Fledermaushaus besucht. Vor laufender Infrarotkamera gab der Fledermausexperte sein umfangreiches Wissen über die Große Hufeisennase preis. Im Fledermaushaus wohnen 162 Fledermäuse von sieben verschiedenen Arten.

Leitl erklärte, dass es 1992 nur elf Geburten waren. "Die Fledermausfamilie ist mittlerweile so gewachsen, dass man heuer bereits 70 neugeborene Fledermäuse gezählt hat." Über die Kamera konnten die Kinder die gut genährten Fledermäuse, die kopfüber am Balken hingen, gut beobachten. Eine junge Fledermaus kann laut Leitl bereits nach 16 Tagen fliegen. "Für ihre ersten Flugversuche nutzen sie den großen Dachboden des Fledermaushauses." Der sei bestens für das Training geeignet, "in einer Baumhöhle wäre das nicht so leicht". Dass die Fledermäuse sehr reinliche Tierchen sind, die sich mit den Zehen des einen Fußes am Balken festkrallen und sich mit dem anderen intensiv putzen, war für alle doch überraschend.Vom Fledermaus-Rudi, wie Leitl in Fachkreisen genannt wird, erfuhren die Kinder auch einiges über die ausgeklügelte Geburtenregelung. "Der Beginn der Paarungszeit ist von August bis September. Mitte Juni des darauf folgenden Jahres kommen dann die Jungen zur Welt." Heuer sei das schon am Pfingstsonntag gewesen. Obwohl es im Gebälk 25 Grad hat, kuscheln die Fledermäuse sich sehr gerne zusammen. Verlassen sie das Haus, zählt eine Lichtschranke die Fledermäuse. Während die Mamis auf Futtersuche gehen, bleiben die Kleinen im Fledermauskindergarten. "Bei der Fledermaus entstehen in der Nacht über 1000 Bilder, und diese Bilder prägt sich die Fledermaus sehr gut ein." Die Tiere besitzen ein Echo-Bild-Hören, die Schallwellen gehen übers Trommelfell direkt ans Gehirn. Bis zu 220 Rufe pro Sekunde senden die nachtaktiven Flatterer aus. "Das ist ihre Zeit, um ihre Umgebung auszukundschaften."Stolz ist Leitl auch darauf, dass die Kolonie keinen Parasitenbefall aufweist. Neu war für die Kinder, dass Hohenburg einer der fledermausreichsten Orte in Deutschland ist. "Genauso wie die Kindergartenkinder sind die Fledermäuse sehr spielerisch. Sie lieben Fang- und Schreckspiele", erzählte Rudolf Leitl den Mädchen und Buben.