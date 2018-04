Vermischtes Hohenburg

27.04.2018

4

0 27.04.2018

Im Waldspielplatz des Kindergartens St. Konrad in Mendorferbuch ist in den vergangenen Tagen von Kindern und Erzieherinnen ein Barfußpfad angelegt worden. Zuerst wurden Birkenäste in mühevoller Kleinarbeit zurechtgesägt und im natürlichen Verlauf zwischen den Bäumen als Grundgerüst für den künftigen Pfad angelegt. Gemeinsam mit den Kindern wurde überlegt, welche Naturmaterialien der Wald hergibt und welche Dinge für den Barfußpfad geeignet sind. Anschließend sammelten die Kinder verschiedene Waldkostbarkeiten, wie Moos, Rinde, Steine, Kiefernnadeln, Äste, Fichtenzapfen und füllten die einzelnen Felder damit auf, um den Weg zu vollenden. Die Kinder haben jetzt neben dem täglichen Walderlebnis barfuß die Möglichkeit, ihren Erkenntnis-Sinn zu schärfen. Dass sie natürlich sehr stolz auf ihr geschaffenes Werk sind, das erzählten sie gleich ihren Eltern.