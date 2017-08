Vermischtes Hohenburg

02.08.2017

Heiß und schwül und am Sonntagabend sogar einen Tick stürmisch - rein wettermäßig gesehen, hat sich die Hohenburger Kirchweih vielfältig gezeigt, aber dennoch von ihrer besten Seite. Die Feiermeile am Marktplatz vor dem Rathaus und der Zeitlos-Biergarten waren die zentralen Treffpunkte für ein langes Wochenende im Lauterachtal.

Gute Kontakte

Gemeinsam in die Bar

Zur Verstärkung waren am Sonntagabend sogar die Kindergartenkinder von St. Jakobus als Tänzer mit auf die Bühne gekommen. Wer hat den schönsten Kirwabaum und wer hat die schönsten Mädels dazu - natürlich die Hohenburger, auch wenn die Kirwakonkurrenz aus Mendorferbuch doch recht eindrucksvoll zum Kirwabaumaustanzen aufgetreten war. Beim Schnoderhüpflsingen wurden Duftmarken gesetzt, damit jeder weiß, wo Hohenburg aufhört und Mendorferbuch angeht. Man zeigte sich letztendlich doch wieder versöhnlich und suchte gemeinsam die Bar auf. In knapp drei Wochen wird man wohl ein ähnliches Spektakel droben in "Bouch" erleben können.Dass letztendlich die Hohenburger Kirchweih so gut gelaufen ist, das verdankt der 2013 gegründeten Verein der Gemeinschaft und der guten Kontakte der Vereine untereinander. "Von nix kommt nix" ist auch heuer wieder die Devise im Markt gewesen. "Da müssen wir zusammenstehen", meinte Kirwaleit-Chef Johannes Reindl - und es hat hervorragend funktioniert.Zu sehen war eine Ausstellung im Rathaus mit vielen alten Aufnahmen. Für den Kirwaleit-Vorsitzenden Johannes Reindl war es ein Anliegen, allen Helfern zu danken.Zum neuen Oberkirwapaar wurden heuer Mathias Reiser und Anja Dieling gekürt, so hatte es der Zufallswalzer gewollt. Ihre Aufgabe wird es sein, die Sause im nächsten Jahr mit zu organisieren. Am Sonntag besuchten die Paare geschlossen den Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Jakobus - obwohl es für den einen oder anderen noch "Mitten in der Nacht" gewesen ist. Sehr hoch in der Gunst des Publikums stand das Baumaustanzen und die Show auf dem Podium mit den einstudierten Tänzen samt dem traditionellen Aussingen, was sich im Markt und drumherum so zugetragen hat.Da wurden die Konturen für den Buswendeplatz am Marktplatz nochmals kräftig nachgezogen und das lädierte Cabrio durch die Tischreihen geschoben. Man hörte in Gstanzlform, dass der Hohenburger Pfarrer derzeit im Kirchenasyl in Adertshausen einquartiert ist. Das zugesperrte Fledermauscafé bekam einen Dämpfer versetzt und die Steinerne Jungfrau von Allersburg wurde von vorne bis hinten durchleuchtet. Die "Zeitlos-Kirche" und der Heiligenschein bekamen die Kirwagäste als Ablassersatz angepriesen und sogar die Standhaftigkeit der TuS-Aufstiegsfeier hat man in Frage gestellt. Die surrenden Drohnen der Amerikaner wollen die Kirwapaare aus dem Markt verbannt wissen und was die Geschichte mit Daniel Düsentrieb und der Bierbank auf sich hat, bekam man brühwarm auf dem Schnoderhüpfltablett serviert. Dass die Hohenburger Mädels einfach Klasse sind, hat sich sogar bis nach Allertshofen hinauf herumgesprochen, hatte ein hintersinniger Gstanzlsänger festgestellt.Dass da noch mancher Schlagabtausch hinüber und herüber mit den "Bochndnern" ausgetragen wurde, gehört in Hohenburg zur Natur der Sache.In ein paar Wochen, so hörte man es mehrfach, wollen sich die Hohenburger dort umschauen und den einen oder anderen Fauxpas unter die Leute bringen. Was war das Ende vom Lied: Man steuerte gemeinsam die Bar an und alles war wieder gut.Am Kirchweihmontag konnte die Hohenburger ein schönes Kirwabärtreiben miterleben und am Abend spielten die Salleröder Boum zum Ausklang auf.