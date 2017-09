Vermischtes Hohenburg

22.09.2017

Es war eine Punktlandung. Viel hätte nicht gefehlt, und den Mendorferbucher Kirchweihpaare wären patschnass geworden - und viel schlimmer noch, es hätte in die Liesl geregnet. Trotzdem, es war eine tolle Sache für einen guten Zweck.

Egelsheim. Ganz im Zeichen früher gelebten Dorfkirchweihbrauchtums stand die Ortschaft Egelsheim. Zum zehnten Mal wurde zum Feiern gleich auf der anderen Straßenseite der Kapelle "Maria Namen" eingeladen.Die Kirchweihpaare aus dem benachbarten Mendorferbuch tanzten am Sonntagnachmittag - von Feuerwehrleuten gut abgesichert - mitten auf der Kreisstraße den Kirchweihbaum aus. Und allen Unkenrufen zum Trotz hatten die Egelsheimer den schönsten Baum und die schönsten Paare an diesem Wochenende, denn dies bescheinigten mehrmals die Mendorferbucher den Egelsheimern lautstark.Heuer hat man in Egelsheim etwas schneller tanzen müssen. Denn gleich nach dem Mühlradl hatte man nur die Chance zwischen Regenschirm, Auto oder dem Kirwastadl zur Auswahl gehabt. Um ein "Harl Hoar", wie man im Volksmund sagt, hätte es den Mendorferbucher Kirchweihpaaren in die vor Jahren von einem Egelsheimer stibitzte Kirwaliesl geregnet. Das Baumaustanzen in Egelsheim war damals der vereinbarte Preis für die Auslöse und das ist heute noch so.Wer gerne ein Stück Kuchen haben wollte, der hatte letztendlich die Qual der Wahl aus mehr als zwanzig Sorten. Die Besucher honorierten die tolle Leistung der Dorfgemeinschaft von Egelsheim, die sich nach der Schließung des Wirtshauses und einer fast kirwafreien Zeit um den Erhalt des Brauchtums angenommen hat. Freuen werden sich die Egelsheimer auch darüber, denn der Reinerlös wird ausschließlich für die Weiterrenovierung der Dorfkapelle "Maria Namen" verwendet.Die 1873 erbaute Kapelle ist bis vor einigen Jahren in einem schlechten Zustand gewesen. Aufsteigende Feuchtigkeit hatte dem Putz arg zugesetzt. Der Holzboden war morsch geworden und ist jetzt schon erneuert. Die Kreuzgangstationen und das Altarbild sind renoviert, aber trotzdem fehlt noch Einiges. Da müssen noch viele Kirchweihfeste gehalten werden, wenn die Kapelle in ihrem Originalzustand künftigen Generationen erhalten bleiben soll, betonten die Verantwortlichen.Zur Entstehungsgeschichte des Kirchleins ist allerdings sehr wenig bekannt. Eine Geschichte wird so erzählt, dass die Egelsheimer, damals noch eine eigene Gemeinde, nach einem schweren Unwetter versprochen hatten, im Dorf eine Kapelle zu errichten.Begonnen hatte der Kirchweihsonntag mit einem zünftigen Frühschoppen und zum Mittagessen gab es Schweinebraten und Forellen. Kuchen und Küchl durften beim Nachmittagskaffe ebenso nicht fehlen wie Musik mit Alleinunterhalter Hias aus dem Dorf. Nach dem Gottesdienst am Montag wurde zu sauerem Presssack und Bratwürstl eingeladen. Mit dabei waren die Kirwawanderer aus Schmidmühlen mit einer stattlichen Abordnung.