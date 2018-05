Vermischtes Hohenburg

04.05.2018

91

0 04.05.201891



Demeter-Landwirt Alfred Steindl ist sauer. Der Biber macht ihm schwer zu schaffen. Fast noch mehr ärgert sich Steindl aber darüber, dass ihn das Landratsamt mit diesem Problem allein lässt.

Erhebliche Schäden

Keine Antwort

Die Weiden an der Lauterach sind verschwunden Im Lauterachtal hat sich der Biber breit gemacht - zum Leidwesen derer, die Grundstücke am Fluss besitzen. Die Schäden nähmen seit Jahren zu, sagt Landwirt Alfred Steindl. Längst sei die Grenze des Tolerierbaren überschritten. "Unsere Anpflanzungen mit Ahorn, Esche, Erle, Fichte und Eiche, teilweise 100 Meter entfernt von der Lauterach, werden vom Biber abgefressen", erzählt er. Dabei stehe hinter jeder Pflanzung finanzieller Aufwand, aber noch viel mehr Arbeitszeit.



Im vergangenen Jahr hat der Landwirt wieder einige Großbäume im Bereich der Staatsstraße 2235 fällen müssen: Der Biber hatte die Rinde ringsum abgenagt, die Stämme wären deshalb in absehbarer Zeit auf die Straße gefallen.



Erst 2017 habe ein Windstoß eine vom Biber existenziell geschädigte große Weide auf Steindls Wiese umgeworfen: Sie fiel auf das Nachbargrundstück, drückte den Gartenzaun nieder, zerstörte die Wäschespinne mit den aufgehängten Kleidungsstücken. "Glücklicherweise hielt sich während der Mittagszeit niemand auf dem Grundstück auf - das hätte böse enden können." Auch das Befahren von Uferbereichen ist gefährlich geworden, sagt Steindl: Ein Schlepper könnte hier wegen eines Biberbaues plötzlich einbrechen und in den Fluss stürzen. Alfred Steindl sieht es so: Da der Biber keine natürlichen Feinde mehr habe, sei es die Aufgabe des Menschen, regulierend einzugreifen.



An der Lauterach zwischen Kastl und Adertshausen sind schon seit Jahren die Weiden verschwunden, die früher kilometerweit den Fluss begleiteten und das Wasser beschatteten. Kaum sind die nachwachsenden Exemplare fingerdick, werden sie vom Biber weggefressen. "Diese Weiden waren immer schon die erste Nahrung der Bienen im Frühjahr im Lauterachtal", erzählt Steindl. Jetzt fehlen sie. Sobald die Weiden blühen, sind sie gesetzlich geschützt, denn der hohe Zuckergehalt im Nektar der frühen Blüten ist als Nahrung für die Bienen nach der Winterruhe enorm wichtig. Einige Imker im Lauterachtal haben bereits ihre Bienenvölker verlegt. An Flussläufen werden Weiden häufig zur Stabilisierung verwendet, weil sie die Böden rasch durchwurzeln. Jetzt wird der fruchtbare Uferboden vom Wasser tonnenweise weggeschwemmt. (bö)

Steindl hat beantragt, dass die Behörde den Biberbestand an der Lauterach reduziert. Auf eine Antwort aber wartet er bislang vergebens. "Auch heuer wird der Biber wieder mehr als einen Zehent in unserem Getreideacker holen", fürchtet Alfred Steindl aus Ransbach. Zu den Einbußen bei der Ernte kämen dann wohl auch wieder große Schäden am Flußufer, an den Weiden und im benachbarten Gehölz.Immer wieder komme es vor, dass der Biber Bäume fällt, die bis in die Triebwerkskanäle der Kleinkraftwasserwerke gelangen und dort als Treibgut erheblichen Schaden verursachen. Bei Erntearbeiten im Lauterachtal ist es laut Steindl auch schon wiederholt passiert, dass der Mähdrescher auf Feldern in Lauterach-Nähe eingebrochen ist, weil Biberbauten ein ganzes Stück in die Felder hineinreichen.Im Bereich von Adertshausen, Allersburg und Ransbach untergraben die Tiere regelmäßig die Uferbefestigungen der Lauterach und bringen sie damit zum Einsturz. Bäume liegen dann im Wasser und nur mit viel Mühe gelingt es den Anliegern, diese wieder zu entfernen.Ganz besonders schlimm hat es jetzt Alfred Steindl erwischt. Deshalb hat er einen Antrag auf Verminderung des Biberbestandes an der Lauterach zwischen Ransbach (Gemeinde Hohenburg) und dem Sternfall gestellt: "Ich weiß einfach nicht mehr, wie das Treiben des gefräßigen Nagers verhindert werden soll", klagt er bei einem Gang über seine Äcker. Einen solchen Antrag zu stellen, sei ihm nicht leicht gefallen, betont der Demeter-Bauer. Schließlich spielt bei ihm ökologische Bewirtschaftung eine ganz besondere Rolle. Aber was zu viel ist, ist zu viel: Die Schäden durch den Biber will und kann er nicht mehr hinnehmen.Seinen Antrag vom 2. Februar dieses Jahres hatte er beim Markt Hohenburg zur Weiterleitung an das Landratsamt eingereicht. Die Gemeinde tat das auch. Nur auf eine Antwort aus dem Landratsamt wartet der Landwirt bis heute: "Weder ein Anruf noch ein Bestätigungsschreiben hat mich bisher erreicht."1984 hat Alfred Steindl einen sogenannten Demeter-Vertrag für seine kleine Landwirtschaft abgeschlossen und sich verpflichtet, seine Flächen ökologisch zu bewirtschaften. Doch der Biber macht ihm dabei mehr und mehr einen Strich durch seine Rechnung. Angesichts der immensen Schäden seien die wenigen Tausend Euro als Entschädigung und zum Schutz vor dem Nager nur der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Ganz zu schweigen von den vielen Arbeitsstunden, die für die Beseitigung der Schäden nötig sind. Die müsse nämlich der Grundbesitzer übernehmen.Die zuständigen Behörden sollten nach Ansichts Steindls endlich einsehen, dass der Biber nicht, wie behauptet, nur zehn Meter vom Fluss entfernt seine Nahrung holt, sondern zum Teil oft schon über 100 Meter entfernt die Natur abräume. Für Steindl eine Folge der Überpopulation. Deshalb müsse jetzt eingegriffen werden, fordert er. Und zwar auch in den Fauna-Flora-Habitat/FFH-Gebieten an der Lauterach.