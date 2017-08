Vermischtes Hohenburg

04.08.2017

04.08.2017

Vor zwei Jahren hat Pfarrer Elmar Albert sein 65-jähriges Priesterjubiläum feiern können. In den vergangenen Tagen beging er seinen 90. Geburtstag im Kreise vieler Menschen, die ihn in den vergangenen 18 Jahren in den Lauterachpfarreien Adertshausen, Hohenburg und Allersburg begleitet haben.

Köstl. Dekan Markus Brunner hatte beim Fest- und Dankgottesdienst seines Priesterjubiläums im Oktober 2015 von Ehrfurcht und Staunen gesprochen. "Denn so ein Jubiläum ist ein besonderer, begnadeter Tag für einen Pfarrer, der immer Verantwortung übernommen hat." Im Jahr 1999 war der Jubilar in die Pfarrei Adertshausen, nach Köstl, als Ruhestandspfarrer gekommen. So lange es möglich war, feierte er die Gottesdienste.Auch heute noch klingt seine Stimme fest, väterlich, fürsorglich und gewinnend zugleich. Sie ist die eines guten Freundes und Wegbegleiters geblieben, auch wenn seine Gesundheit manches nicht mehr hergibt. 1927 wurde Elmar Albert in Würzburg geboren. 1945 führte ihn sein Weg nach knapp zwei Jahren Kriegsdienst ins Würzburger Priesterseminar. Am 28. Oktober 1950 weihte ihn der damalige Bischof und spätere Kardinal Dr. Julius Döpfner zum Priester. Kaplanjahre verbrachte er in Melrichstadt und Schweinfurt St. Kilian. Über eine Kuratusstelle in Gauaschach wurde er als Pfarrverweser, 1960 als Domvikar und Diözesanseelsorger nach Würzburg gerufen. Er war lange Jahre Diözesanbeirat des Katholischen Frauenbundes. Von 1973 bis zu seiner Pensionierung war er Pfarrer von Würzburg-St. Konrad. 24 Jahre hat er sich als Präses für Liturgie und Kirchenmusik im Dekanat Würzburg-Stadt eingebracht; von 1985 bis 1990 war er stellvertretender Dekan in Würzburg. Von 1982 bis 1999 stand er dem Trägerverein des Goldenen Kinderdorfes "Kind und Familie - ein Gebot der Stunde" als Autor vor. 1999 ging er in den wohlverdienten Ruhestand. Seither lebt es in der Marktgemeinde Hohenburg, im Ortsteil Köstl und hat, sowie es ihm möglich war, als Ruhestandspfarrer die Lauterachtalpfarreien Adertshausen, Hohenburg und Allersburg mit betreut.Besonders gefreut hat er sich über den Besuch von Pfarrer Dr. Kurian Thalachirakuzy, der von 2005 bis 2012 Pfarrer in Hohenburg gewesen ist und derzeit Urlaubsvertretung macht. Zum 90. Geburtstag gratulierten eine Abordnung der Pfarreien sowie Bürgermeister Florian Junkes und Landrat Richard Reisinger.