Vermischtes Hohenburg

21.06.2017

7

0 21.06.2017

Aufpoliert und geschmückt stand das neue Mehrzweckfahrzeug (MZF) als Blickfang für die Bevölkerung gegenüber dem Gerätehaus. Für die Feuerwehr bedeutet die Anschaffung dieses Wagens eine deutliche Verbesserung ihrer Leistungsfähigkeit.

(bö) In den vergangenen Tagen segnete Pfarrer Hans-Jürgen Zeitler das neue Einsatzfahrzeug im Beisein der Hohenburger Bevölkerung, den Vereinsabordnungen und der Führungsmannschaft der Landkreisfeuerwehr, vertreten durch Kreisbrandrat Fredi Weiß, Kreisbrandinspektor Hubert Bloedt und den Kreisbrandmeistern Alexander Graf und Helmut Braun.Im ersten Halbjahr 2016 hatte der Marktgemeinderat bei der Feuerwehrbedarfsplanung für eine Ersatzbeschaffung gestimmt. Ende November 2016 erfolgte die Vergabe durch den Marktgemeinderat. Abgeholt wurde das neue Auto vor einigen Wochen.Das bisherige Fahrzeug, ein VW-Bus aus dem Jahr 1985, wird als historisches Gefährt in einem Museum erhalten bleiben. "6000 Euro haben wir dafür noch bekommen", informierte Bürgermeister Florian Junkes. Vonseiten der Regierung der Oberpfalz wurde der Kauf mit 16 300 Euro gefördert. "3200 Euro haben wir an Spendengeldern aus der Bevölkerung bekommen."Etwa 29 000 Euro war der Gemeindeanteil, so der Bürgermeister. "Was pro Bürger 16,85 Euro ausmacht, wenn ich von einer Nutzungsdauer von 20 Jahren ausgehe. Das sind 85 Cent pro Bürger auf diesen Zeitraum gerechnet."Die Anschaffung wurde auch von der Landkreisfeuerwehr bei der Regierung der Oberpfalz unterstützt. "Das alte Fahrzeug war aufgebraucht. Anstehende Reparaturen und Rostbefall machten uns zu schaffen", berichtete Kreisbrandrat Fredi Weiß als Antragsbefürworter.Das Mehrzweckfahrzeug bildet eine wichtige Funktion in der Ergänzung des Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges HLF 20 der Hohenburger Feuerwehr. Das MZF als Kleinfahrzeug ist beweglich und kann eine Vielzahl an Zusatzaufgaben übernehmen. Ob es Transport von Mannschaft und Gerät ist, die Sicherung der Einsatzkräfte bei Umleitungen, die Aufnahme der Mannschaft bei widrigen Witterungsverhältnissen und vieles mehr. "Genau dieses Fahrzeug ist wichtig als Führungsfahrzeug bei größeren Einsätzen", untermauerte Kreisbrandrat Fredi Weiß die Entscheidung der Hohenburger.Pfarrer Hans-Jürgen Zeitler nannte die Anschaffung einen wichtigen Beitrag für den freiwilligen Dienst in der Gemeinschaft der Bürger. "Dies zeige sich durch Bürgersinn und Nächstenliebe, Selbstlosigkeit und Verlässlichkeit." Nur eine zusammengewachsene Gemeinschaft kann solchen Geist entwickeln, davon zeigte er sich überzeugt.Vonseiten der Wehr bedankte sich Kommandant Klaus Falk nicht nur bei der Gemeinde für die Anschaffung, sondern auch bei den Nachbarfeuerwehren in der Gemeinde für das gute Zusammenstehen. "Da macht es Spaß und Freude bei der Feuerwehr mitzuarbeiten."