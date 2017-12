Vermischtes Hohenburg

03.12.2017

Es war eine nette Geste, die in die vorweihnachtliche Zeit passt: Alle Paare, die heuer auf ein besonderes Ehejubiläum in den Lauterachtal-Pfarreien zurückblicken können, hatte die Pfarreiengemeinschaft Allersburg, Hohenburg und Adertshausen zu einem Gottesdienst in die Kirche St. Jakobus in Hohenburg eingeladen.

Pfarrer Hans-Jürgen Zeitler wählte in seinem Begrüßungswort Auszüge aus einem Aufruf von Papst Franziskus: Danach dürften die Worte "Darf ich?", "Bitte und Danke" und "Verzeih' mir", die in keiner Ehe fehlen: "Sie sind die Grundlage für eine glückliche und lange Ehegemeinschaft." Den Jubelpaaren dankte er für 25, 30 und 40 Jahre Lebensgemeinschaft. Nach dem Einzelsegen bekam jedes Paar Blumen überreicht. Die Messe begleitete der Frauenbundchor.Zum Abschluss lud der Pfarrgemeinderat zu einem Empfang ins Pfarrheim ein, um den Abend mit Bildern aus alten Zeiten und Gesprächen ausklingen zu lassen.