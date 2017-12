Spendenübergabe in Mendorferbuch

28.12.2017

Mendorferbuch. Darüber freuten sich die Kinder besonders: Mitglieder der Basargemeinschaft Hohenburg spendeten den Erlös ihres Kleider- und Spielzeugbasars an verschiedene soziale Einrichtungen. Die Einnahmen gingen an den Kindergarten St. Konrad in Mendorferbuch. Überreicht wurde die Spende von Anne Weiss, Monika Bruckmüller und Gabriele Jung. Die Freude bei den Mädchen und Buben sowie bei den Erzieherinnen war groß, weil dadurch der Wunsch der Kinder, eine Outdoor-Holzküche anzuschaffen (Wert: mehrere Hundert Euro), erfüllt werden kann. Seitens des Personals bedankte sich Leiterin Sieglinde Lorenz (Zweite von links) für die großzügige Geste. Bild: bö