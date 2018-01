Vermischtes Hohenburg

07.01.2018

Allersburg. Die Allersburger Ministranten sind traditionell am Dreikönigstag als Sternsinger im Ort unterwegs, um für Kinder in Not zu sammeln. Die Bürger in Allersburg spendeten sehr großzügig, denn die Sternsinger kamen auf 1250 Euro - ein stolzer Betrag für eine kleine Pfarrei wie Allersburg. Bild: exb