07.01.2018

Verkleidet als Heilige Drei Könige sind am Dreikönigstag mehrere Sternsingergruppen in den Lauterachtal-Pfarreien von Haus zu Haus gezogen. Die Sternsingeraktion stand unter dem Motto "Gemeinsam gegen Kinderarbeit - in Indien und weltweit", gesammelt wurde für Kinder in Not.

An die Türen der Häuser schrieben die Kinder nach einem alten Brauch den Segensspruch "20C+M+B18". Diese Abkürzung steht für das lateinische "Christus mansionem benedicat" und bedeutet übersetzt "Christus segne dieses Haus", Anfang und Ende ist die geteilte Jahreszahl. Der Spruch wird meist an die Türe als Dank für eine erhaltene Spende geschrieben. Als Königsgaben werden Wasser, Weihrauch, Kreide und Salz gesegnet. In den Pfarreiengemeinschaften im Lauterachtal erfolgte die Aussendung der Sternsinger nach dem Gottesdienst an Dreikönig.