Vermischtes Hohenburg

09.03.2018

115 Jahre Feuerwehrdienst sind kein Pappenstiel wenn es um die Ehrung von fünf Idealisten geht. Diese leisten bei der Feuerwehr Ransbach wertvolle Arbeit. Bei der Hauptversammlung gab es daneben auch einige Neubesetzungen in verschiedenen Ämtern und Positionen.

Ransbach. Nicht nur ein neues Feuerwehrhaus und ein anderes Auto gehört zu den Veränderungen, es wurden auf allen Positionen gleichwertige Ersatzleute gefunden. Dies freut sowohl Bürgermeister Florian Junkes, Kreisbrandrat Fredi Weiß mitsamt der Ransbacher Feuerwehrführung um den neugewählten Vorsitzenden Christoph Finn und Kommandant Andreas Bruckmüller. 27 Jahre hat der scheidende Vorsitzende Vinzenz Praller die Geschicke des Feuerwehrvereins in Ransbach geleitet. Dazu gehörte vor allem die Mitorganisation des 100-jährigen Gründungsfestes im Jahr 1993 bis hin zur Weichenstellung für den Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses.Das Ehrenkreuz in Gold und alle Stufen des Löschabzeichens sind für Praller die Erinnerung an seine Schaffenszeit bei seiner Dorffeuerwehr.Auf 33 Dienstjahre im Vorstand bringt es Anton Bruckmüller aus Ödenwöhr. 1974 ist er zur Wehr gekommen. 33 Jahre führte es die Vereinskasse mit großer Gewissenhaftigkeit, wurde betont. Er trägt das Ehrenkreuz in Gold und alle Stufen des Abzeichens Löschaufbau an seiner Dienstuniform.31 Jahre hat sich Alfred Steindl in seinem Amt als Schriftführer um die Fortschreibung der Ransbacher Feuerwehrgeschichte gekümmert. 1987 wurde er in dieses Amt gewählt. Mit großer Umsicht und seinem ausgleichenden Wesen hat er sich um die Ransbacher Gruppe verdient gemacht, hieß es.Auch er trägt das Goldene Ehrenkreuz an seinem Dienstrock sowie alle Stufen des Leistungsabzeichens für den Löschaufbau. 18 Jahre lang war Josef Meier als Vertrauensmann, Beisitzer und Fahnenträger für seine Feuerwehr da. Ausgezeichnet wurde er mit dem Ehrenkreuz in Silber sowie mit dem Abzeichen Löschaufbau bis zur Stufe 3 Gold.Gerätewart Thomas Edenharder gab bei der Jahreshauptversammlung das Amt des Gerätewartes nach sechs Jahren ab. Er hat die Truppmannausbildung erfolgreich abgelegt. Dazu kommen der Maschinisten- und der Gerätewartlehrgang. 2013 wurde er zum Hauptfeuerwehrmann gefördert. An seinem Dienstrock trägt er alle Stufen des Abzeichnens zum Löschaufbau.Kommandant Andreas Bruckmüller und Vorsitzender Christoph Finn würdigten die Arbeit der ausscheidenden Vorstandsmitglieder. "Es sind immerhin 115 Jahre Feuerwehrgeschichte, die sie in Ransbach geleistet haben, bevor sie in die zweite Reihe zurücktreten."Eines aber gilt für alle ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder gleichermaßen festzustellen, dass sie nach wie vor ihrer Wehr nicht nur als Mitglied erhalten bleiben, sondern auch noch fleißig mit anpacken, wenn es einmal pressiert.