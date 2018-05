Vermischtes Hohenburg

09.05.2018

Verkleidungen, Süßigkeiten und lokale Brennpunkte. Beim Hohenburger Faschingszug wurde das eine oder andere lokale Thema auf die Schippe genommen. Zum Beispiel, dass die 50-Jahr-Feier der Grundschule Hohenburg angeblich vergessen wurde. Die AZ fragte nach. Das stimmt so nicht, sagt Konrektorin Sabine Lubich: "Früher bestand die Grundschule aus mehreren einzelnen Schulen in jedem Dorf. So dass es die Schule, wie es sie jetzt gibt, noch nicht seit 50 Jahren gibt." Außerdem sei die Schule in den vergangenen Jahren saniert worden.

Trotzdem plane das Kollegium zum Schulanfang ein Sommerfest. "Das Datum des Jubiläums würde ja in die Monate September und Oktober fallen und lässt es sich im Sommer schöner feiern", begründet die Pädagogin die Wahl des Zeitpunktes und verrät: "Dieses Jahr ist das Jubiläum 100 Jahre Freistaat Bayern. Anlässlich dessen wollen wir die Feier als ein bayerisches Fest aufziehen." Ein genauer Termin steht laut der Konrektorin noch nicht fest.Die Späße des Faschingszugs sieht Lubich entspannt und sagt: "Dass man dabei durch den Kakao gezogen wird, gehört einfach dazu." In den Bericht zum Faschingszug stand auch zu lesen: "Der Kirchturm gerät in Schieflage, weil der Herr Pfarrer die neuen Glocken zu oft und zu kräftig läuten lässt. Doch was ist an der Geschichte dran? Droht der Glockenturm tatsächlich umzukippen wie der Turm von Pisa? "Es wurden Risse am Kirchturm entdeckt", sagt Pfarrer Hans Zeitler und ergänze: "Jetzt muss der Ursache erst mal auf den Grund gegangen werden."Das Fundament und der Dachstuhl werden nun zunächst genauen Untersuchungen unterzogen, um die Auslöser für die Risse am Glockenturm zu finden. Man könne noch nicht sagen, woher sie kommen.Aber eines ist klar: An den neuen Glocken kann es nicht liegen, denn es gibt gar keine neuen Glocken. "Die kleinste im Glockenstuhl war über 50 Jahre nicht elektrifiziert Ich habe sie zu Beginn meiner Amtszeit in Betrieb genommen", erklärt Pfarrer Zeitler, der seit September 2012 für die Pfarreien Hohenburg, Adertshausen und Allersburg zuständig ist. Das Herz-Jesu-Läuten um 11 Uhr und die Feierabendklänge samstags um 17 Uhr hat Pfarrer Zeitler neu eingeführt. "Das Läuten um 17 Uhr am Samstag dauert ungefähr drei Minuten. Das gab es vorher nicht."Entgegen der beim Faschingszug aufgestellten Behauptungen ist also noch unklar, woher die Risse stammen und welche Folgen sie für den Kirchturm haben werden.