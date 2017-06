Wirtschaft Hohenburg

01.06.2017

(bö) Einfach die ZNAS-Mobi-App aufs Handy laden und schon hat man den aktuellen Fahrplan dabei: Seite Donnerstag, 1. Juni, hat die Verkehrsgemeinschaft Amberg-Sulzbach (VAS) die neue Buslinie 61 in Betrieb genommen. Moderne, barrierefreie Busse fahren vom Amberger Bahnhof über die Haltestelle beim Kurfürstenbad, Atzlricht, Weiherzant, Oberhof bei Ursensollen, Ursensollen Hohenburger Straße und Gesundheitszentrum, Stockau, Zant, Hausen, Heimhof, Hammermühle, Malsbach, Allersburg, Hohenburg, Stettkirchen bis nach Adertshausen und wieder zurück nach Amberg. WLAN-Nutzung ist auf dieser Linie selbstverständlich.

"Damit rückt die Region Hohenburg bis Ursensollen ein Stück näher an Amberg." Darüber waren sich die Bürgermeister Florian Junkes (Hohenburg) und Franz Mädler (Ursen-sollen) mit dem Geschäftsführer des Zweckverbands Nahverkehr Amberg-Sulzbach (ZNAS), Hans-Jürgen Haas, und dem Leiter von Regionalbus Ostbayern (RBO) in Amberg, Helmuth Peffer, einig. Sie sprachen von einem Stück nachhaltiger Mobilität zum neuen Fahrservice der RBO.Damit schaffe RBO die Möglichkeit, über den Knotenpunkt Bahnhof Amberg mit angepassten Fahrzeiten jederzeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln auch aus dem nördlichen Landkreis und dem Großraum Sulzbach- Rosenberg nach Ursensollen und ins Lauterachtal zu kommen. Die Buslinie wird auch am Wochenende befahren. Dies sei eine Bereicherung für den Naturpark Hirschwald, darüber war man sich einig. Damit kann man sich per Handy über die Fahrzeiten informieren.