Vermischtes Hohenfels

19.01.2018

Ein besonderes Fleckchen sind für viele Menschen heute noch die ehemaligen Dörfer und Weiler im Truppenübungsplatz Hohenfels. Für die breite Öffentlichkeit sind sie nicht zugänglich, denn sie liegen in einem der größten militärischen Sperrgebiete.

Besuchen kann man die verlassenen Ortschaften nur mit Genehmigung der amerikanischen Streitkräfte: Das Sperrgebiet ist gefährliches Territorium. Viele der ehemaligen Siedlungen, die 1938 und 1939 oder dann bei der Truppenübungsplatz-Erweiterung im Spätsommer 1951 abgelöst wurden, liegen inmitten von Schießbahnen. Diese sind, auch wenn der "scharfe Schuss" in Hohenfels zu Beginn der 90er-Jahre eingestellt wurde, bis heute nicht entmunitioniert. Blindgänger und andere Munition werden zwar das ganze Jahr über von Kampfmittelbeseitigern geborgen und entsorgt - aber diese sind damit noch lange nicht am Ende angelangt.Einer der besonderen Orte im Übungsplatz ist die Einöde Schauerstein, knapp zwei Stunden Fußweg von Allersburg und Ransbach an der Nordspitze des 594 hohen Jura-Ausläufers südöstlich von Griffenwang. Sie bestand zum Zeitpunkt der Ablösung aus den zwei Anwesen von Robert und Therese Günthner sowie Xaver und Margarete Götz und der Wallfahrtskirche Maria Schnee, die sich eng an die nördliche Felswand schmiegte. Das Anwesen Götz ist aus dem ehemaligen Einsiedlerhaus entstanden. Der steile Weg den Berg hinauf war beschwerlich - oben aber wurde man von einem herrlichen Rundblick belohnt, der manchen als einer der schönsten im Umkreis einer Stunde von Amberg gilt. Tatsächlich kann man hier bei Föhnwetter sogar den Mariahilfberg sehen.Auf dem Schauerstein existierte seit dem frühen Mittelalter eine Höhenburg. Sie wurde wahrscheinlich von Ulrich Lotter von Schaunstein begründet, der 1282 als Besitzer genannt wird. 1297 verkaufte "Ulrich der Loter von Schaunstein" seine "purg zu dem Schaunstein" an Bischof Heinrich von Regensburg um 128 Regensburger Pfennige.Die seit dem 16. Jahrhundert bestehende Wallfahrt zum Schauerstein endete im 19. Jahrhundert, als der Schauerstein in private Hände kam. Politisch gehörte er zur Gemeinde Griffenwang, zur Schule ging man ins zwei Kilometer entfernte Pielenhofen über den Schmiedberg. 1916 beschreibt die Matrikel der Diözese Regensburg den Schauerstein als Einöde, als Haus mit vier Seelen. Die Familien Günther und Götz mit acht Mitgliedern und die Wallfahrtskirchenstiftung wurden 1951 abgelöst. Die Günthners zogen nach Burglengenfeld, die Familie Götz nach Wappelshofen bei Altdorf. Der Schauerstein lag danach im Zielgebiet einer Panzerschießbahn und war über Jahrzehnte starkem Beschuss ausgesetzt. Heute erinnern nur noch Grundmauern, Balkenreste und die Außenmauern der Kirche an die hochgelegene Einöde im nordwestlichen Teil des Übungsplatzes.

Die Wallfahrtskirche Außen, an die Felsnase des Schauersteins angelehnt, lag einst die aus den Resten der Burganlage gebaute Wallfahrtskirche Maria Schnee, eine Nebenkirche von Pielenhofen. Sie war ein mittelalterlich-einfacher Bau aus dem 17. Jahrhundert, der 1746 restauriert und mit einem Turm versehen wurde. Das Kirchlein hatte einen eingezogenen, quadratischen Chor und im Westen einen kleinen Dachreiter.



Der Hochaltar bestand aus einem einfachen Rokokoaufbau aus der Mitte des 18. Jahrhunderts. In seinem bemalten Schrein stand die bemalte Holzfigur der gekrönten Mutter Gottes auf der Mondsichel aus der Zeit um 1490 mit dem Kind auf dem Arm.



Der rechte Seitenaltar zeigte einen dicken Akanthusranken und die holzgeschnitzte Figur Christi aus der Zeit um 1700. Auf dem linken Seitenaltar befand sich eine bemalte Holzfigur der heiligen Anna aus dem 16. Jahrhundert.



Im Turm waren zwei Glocken, die vermutlich um 1750 von Joseph Neumair in Stadtamhof gegossen wurden.



Neben der Kirche stand eine Klause, die über lange Zeit von Einsiedlern bewohnt wurde. Eine Reihe von Güter-Erwerbungen für das Schauerklausl im 16. Jahrhundert zeigte, dass das Domkapitel in Regensburg die Ausstattung der neugegründeten Klause geringfügig aufbesserte.



Der letzte Eremit vom Schauerstein namens Bock wurde 1825 in betender Stellung tot aufgefunden. Danach wurde die Klause an privat verkauft. Die Einsiedler versahen den Mesnerdienst und hielten auch Schule. (bö)

Was man sich erzählt Der Hütbub



Eine von vielen Geschichten, die sich um die ehemaligen Orte im Übungsplatz ranken, ist die vom Hütbub vom Schauerstein: 1807 unterrichtete der Klausner, der zugleich Hirte war, in Schauerstein 18 Kinder. Von denen, die hier zur Schule gingen, brachte es der Hirtensohn Georg Hayder vom nahen Griffenwang am weitesten. 17 Jahre alt, entlief er dem Hütstecken, wurde Soldat und Offizier in Amberg.



Er zeichnete sich vor allem als Platzleutnant von Philippsburg aus. Als der Militär-Max-Joseph-Orden gestiftet wurde, erhielt ihn Hayder als einer der ersten. Im Krieg gegen Frankreich 1813/14 wurde er als Oberstleutnant Ritter von Hayder in der Schlacht von Arcis-sur-Aube schwer verwundet und starb auf dem Rückweg am 5. April 1814, zwei Tage vor seinem 60. Geburtstag, nahe Mittelmichlbach, drei Stunden von Basel entfernt. Dort ist er auch begraben. (bö)



Maria und die wilde Jagd



Als einmal im 19. Jahrhundert die bemalte Holzfigur der gekrönten Maria auf der Mondsichel mit dem Kind im Arm nach Pielenhofen verlegt wurde, soll in diesem Jahr der Schnee auf dem Schauerstein nicht mehr weggeschmolzen sein. Erst als die Pielenhofener die Marienfigur in einer feierlichen Prozession mitten im Sommer über den Schmiedberg wieder in das kleine Wallfahrtskirchlein zurückbrachten, soll der Schnee verschwunden sein, so erzählt es die Sage. Auch gibt es allerlei Geschichten von Irrlichtern und der wilden Jagd. Diese wollen besonders um Allerheiligen herum nach Hause gehende Bauern zwischen Pielenhofen, Griffenwang und dem Schmiedberg gesehen haben. (bö)