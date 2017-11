Vermischtes Hohenfels

30.11.2017

Schwarzmühle. Keine Angst vor dem Hohenfelser Wolf haben die Schafe im Lauterachtal zwischen Schwarzmühle und Adertshausen. Nur ein Steinwurf - eine Wiese, eine Hecke und der Radweg - trennt ihr am Donnerstag schon weiß überzuckertes Freiluftquartier vom Truppenübungsplatz Hohenfels, wo in den vergangenen Wochen mehrmals der Wolf unterwegs war.

Die Schafe weideten am Donnerstag friedlich in ihrem Pferch in der aufgehenden Morgensonne, die frostige Nacht hatten sie mit Leichtigkeit weggesteckt. Man musste schon ein wenig genauer hinschauen, um sie in der reifbedeckten Wiese ausmachen zu können. Es schien ihnen gut zu gehen - und jeden, der vorbeikommt, beäugten sie neugierig. Eine willkommene Abwechslung in der schaflichen Einsiedelei am Fuß des Schwarzen Berges im Lauterachtal.